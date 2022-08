3 zalety zdalnego monitoringu wizyjnego

Zdalny monitoring wizyjny to doskonała alternatywa dla tradycyjnego modelu, który wymusza zatrudnienie przynajmniej dwóch pracowników do całodobowej obsługi analogowego systemu. Wbrew pozorom rozwiązanie to jest w stanie zapewnić znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż stacjonarny ochroniarz, ponieważ przy przeważającej liczbie złodziei albo wandali (tj. więcej niż 1) nie będzie on w stanie bezpiecznie zainterweniować. Trzeba tu także zaznaczyć, że profesjonalni włamywacze często wykorzystują gaz usypiający do unieszkodliwienia potencjalnych świadków przestępstwa. Inwestycja w system zdalnego monitoringu pozwala zabezpieczyć dom bądź firmę przed nie tylko przed bezczelnymi kradzieżami „na śpiocha”, ale także i wieloma innymi zagrożeniami. Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą zdalny monitoring wizyjny? W poniższym zestawieniu 3 głównych zalet postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

1. Skuteczna i całodobowa ochrona w niższej cenie — Firmy ochroniarskie Wrocław

Zdalny monitoring wizyjny doskonale sprawdza się zarówno w przypadku prywatnych posesji, jak i obiektów użytkowych takich jak sklepy, stacje benzynowe, apteki czy punkty usługowe. Rozwiązanie to jest szczególnie opłacalne w przypadku większej liczby obiektów, ponieważ tradycyjny analogowy system wymuszałby zatrudnienie przynajmniej dwóch pracowników dla każdego z budynków. W kwestii takiej jak prewencja i ochrona Wrocław to miasto, w którym zdecydowanie opłaca się skorzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów. Utrzymywanie stacjonarnych etatów 24/7 potrafi być niezwykle kosztowne, ponieważ wykwalifikowani specjaliści z branży wysoko cenią swój czas i umiejętności.

2. Zdalny monitoring wizyjny wykorzystuje nowoczesne technologie w postaci sztucznej inteligencji

Dzięki rozwijającej się nieustannie technologii obraz z kamer przetwarzany jest nieustannie przez algorytmy sztucznej inteligencji, która po wykryciu jakiejkolwiek nieprawidłowości (np. ruchu, obecności nieznanego pojazdu, próby fizycznego uszkodzenia kamery itp.) przekaże natychmiast materiał do analizy doświadczonemu specjaliście. W zależności od tego, czy zidentyfikował on realne zagrożenie, podejmowane są następne kroki takie jak interwencja kilkuosobowego zespołu pracowników ochrony bądź zawiadomienie odpowiednich służb.

3. Ostrzeżenia mogą być automatycznie wysyłane w czasie rzeczywistym na smartfony, tablety i komputery

Dzięki nowoczesnej aplikacji webowej można bezpiecznie uzyskać dostęp do obrazu i dźwięku z kamer w czasie rzeczywistym, a ponadto także do historycznych nagrań zapisanych w chmurze lub fizycznej pamięci rejestratora. W kwestii takiej jak firmy ochroniarskie Wrocław to miasto, którym warto zainwestować w usługi zdalnego dozoru wizyjnego. Wsparcie specjalistów przydaje się nie tylko w trakcie dłuższych wyjazdów oraz podróży służbowych, ale także w codziennym trybie 24/7. Wszystkie zainstalowane na danym obiekcie elementy systemu monitoringu utrzymują nieustannie łączność z profesjonalnym Centrum Dozoru Wizyjnego, dzięki czemu uniknąć można incydentów, które rozpoczynają się od próby sabotażu kamer.