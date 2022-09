8 porad dla początkujących przedsiębiorców

Planujesz wykorzystać swój potencjał i wiedzę i spróbować swoich własnych sił w świecie biznesu? Początki bywają trudne, nie oznacza to jednak, że nie jest to czas pełen przygód i ekscytujących wyzwań. Bycie początkującym przedsiębiorcą to coś, o czym marzy wielu, nie każdemu jednak udaje się te marzenia zrealizować.

Zanim podejmiesz działanie

Czujesz, że biznes to coś dla Ciebie? A może odbyte szkolenia biznesowe sprawiły, iż ukazał się przed Tobą potencjał na podjęcie działań, które mogą być początkiem nowego etapu życia? Założenie biznesu, bycie początkującym przedsiębiorcą jest niezaprzeczalnie wielką, pochłaniającą przygodą. Przygotowując się do podjęcia się działalności przedsiębiorczej miej na uwadze 8 przygotowanych przez nas rad, które pomogą Ci by czas ten został przez Ciebie wykorzystany w pełni jego potencjału.

1. Zacznij od pomysłu

Pomysł na biznes to podstawa. Do jego wyznaczenia kieruj się przede wszystkim tym, co zgodne jest z Tobą. Praca nad projektem, który Cię rozwija jak i angażuje, nie tylko wyłącznie z powodów motywacji finansowej, daje większy potencjał do zmieniania pomysłu w rzeczywistość. Pracuj nad tym co Cię inspiruje, pasjonuje oraz co stoi w zgodzie z Twoimi wartościami. Braki wiary, trudności czy przeszkody na drodze do realizacji celu będą znacznie mniej odczuwalne, gdy w Tobie będzie drzemać pasja i wiara we własny pomysł.

2. Nie czekaj, zacznij działać

Nie daj się przy tym zablokować i ograniczać przez pojawiające się wątpliwości. Najlepszą metodą na ich stopniową eliminacje jest zwalczenie ich po drodze prowadzonych działań. Z czasem pojawiają się okazje, by wszystko ułożyło się na swoim miejscu. Bądź podczas tego już w drodze do realizacji swojego celu, nie pozostać na linii startu, z innymi, który wątpliwości sparaliżowały i odebrały szanse na sukces.

3. Poznaj swoje możliwości

Twój sukces nie jest zależny wyłącznie od Ciebie, bądź świadom(a) środowiska i kontekstu w jakim funkcjonujesz. Poznaj panującą obecnie sytuację na rynku jak i jej prognozy na przyszłe lata. Zdobądź wiedzę o tym, jakimi prawami rządzi się dziedzina, w której pragniesz funkcjonować. Oceń też swoje szanse powodzenia względem, potencjalnie, już występującej konkurencji.

4. Nie przestawaj się rozwijać

Twój rozwój to najważniejsza cecha, która przesądzić może o Twoim sukcesie. Pamiętaj, iż tempo jego może być zmienne. Powinna go jednak charakteryzować jedna cecha – ciągłość. Nie musi on dotyczyć kwestii progresywnie rosnących obrotów. Twój rozwój może także dotyczyć zdobywania nowej wiedzy, umiejętności, poszukiwania nowych wizji i inspiracji do dalszych działań. Unikniesz dzięki temu momentów zastoju, a realizacja Twoich celów, w tym stałym tempie, będzie stopniowo coraz bardziej osiągalna.

5. Zadbaj o relacje

Nie jest tajemnicą, że funkcjonując w świecie biznesu liczą się connections – kontakty i znajomości. Dbaj o rozwijanie tej sieci powiązań by w odpowiedniej chwili wykorzystać ją i czerpać wzajemne korzyści. Relacje są nieocenionym zasobem, nie sposób przewidzieć kiedy i jakie drzwi będą one nam w stanie otworzyć. Zyskaj tę opcje i sam zaoferują ją innym, wzajemny rozwój jest w końcu lepszy niż wyniszczająca, konkurencyjna walka na wielu frontach.

6. Zbuduj swój zespół

Otaczanie się ludźmi o różnych umiejętnościach, zbliżonych pasjach, dzielących z Tobą Twoją wizję i cel to idealne warunki do jeszcze lepszych rezultatów. Zgrana ekipa, potrafiąca działać w sposób ze sobą harmonijny, wzajemnie wypełniająca swoje obowiązki i stawiająca kolejne fundamenty sukcesu to prawdziwy akcelerator realizacji Twojego biznes planu. Nie obawiaj się by dzielić się obowiązkami z innymi. Zaufaj w ludzi i ich możliwości. Razem osiągnąć można dużo więcej niż w pojedynkę.

7. Podejmuj ryzyka, wykorzystuj nadążające się okazje

Mając podstawy do działań i będąc już w ich trakcie, na swojej drodze napotkasz wiele okazji, do zmian. Warto ich wypatrywać. Niektóre charakteryzować będzie wymóg podjęcia pewnych zmian, inwestycji, przekształceń czy podjęcia trudnych decyzji. Wykorzystaj te z nich, które mają szczególnie duży potencjał. Nie bój się wejść na wyższy poziom, gdy okazja ku temu się nadarzy.

8. Znajdź odpowiednią strategie promocji

Twój biznes by działał musi istnieć w świadomości innych. Niech rozgłos się o nich niesie. Strategii dotarcia do potencjalnie nim zainteresowanych jest wiele. W erze masowej komunikacji obecność na mediach społecznościowy jest wręcz wymagana. Zadbaj o jej unikatowość oraz jakość, gdyż to ona, między innymi, jest wizytówką Twojego przedsięwzięcia.