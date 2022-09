Angielskie czasowniki modalne i ich praktyczne wykorzystanie w mowie

Czasowniki modalne, zwane po angielsku modal verbs, to przydatne w języku angielskim czasowniki posiłkowe. Z ich pomocą wyrazisz swoje potrzeby i emocje na różne sposoby. Poznaj bliżej czasowniki modalne oraz ich praktyczne wykorzystanie w mowie.

Co warto wiedzieć na temat czasowników modalnych?

Czasowniki modalne zwane posiłkowymi lub pomocniczymi to katalog czasowników wykorzystywanych w różnych sytuacjach. Ich użycie w języku angielskim nie powinno nastręczać problemów, ponieważ zasady gramatyczne w odniesieniu do nich są niezwykle proste. Czasownik modalny nie zmienia się ze względu na liczbę pojedynczą lub mnogą oraz użytą osobę. Nie trzeba uczyć się kilku form tych czasowników, bo zawsze używane są w jednakowy sposób. Nie ma też potrzeby dodawania do nich końcówek typu „ed" lub „ing" oraz przedrostków „to". Tym, co warto zapamiętać, jest ograniczenie czasowników modalnych w zdaniu. W jednej sentencji możesz użyć tylko jednego czasownika tego typu.

Jakiego czasownika modalnego użyć w danej sytuacji?

Gdy masz 100% pewność, że coś się wydarzy lub coś powinno się dziać, użyj czasownika „must”. Pozwala on wyrażać pewność, a także wydawać rozkazy i zdecydowane polecenia. Ten czasownik przydaje się do mówienia o teraźniejszości. Jeśli chcesz powiedzieć o czymś z pełną pewnością, ale w odniesieniu do przyszłości, użyj czasownika will lub won’t (w przypadku zaprzeczenia). Gdy nie masz pewności na 100%, możesz wykorzystać czasownik „should”. Oprócz tego kontekstu użyjesz go również wtedy, gdy chcesz udzielić komuś rady lub powiedzieć, że powinien coś zrobić. Do wyrażania przypuszczeń i określania sytuacji, które mogą mieć miejsce, przydatne będą czasowniki „may”, „might” oraz „could”. Jeśli natomiast chcesz powiedzieć o czymś, co jest możliwe tylko w teorii, użyj czasownika „can”. Z kolei czasownik „can’t” okaże się doskonałym wyborem, gdy masz pewność, że coś nie jest możliwe.

Sytuacje, w których wykorzystasz czasowniki modalne

Czasowniki modalne przydadzą Ci się w wielu praktycznych sytuacjach. Z ich pomocą możesz wyrazić motywację, możliwość i różne stopnie konieczności. W katalogu czasowników modalnych znajdziesz zarówno typowo modalne czasowniki, jak i półmodalne, takie jak „have to”. Dzięki czasownikom modalnym poinformujesz o konieczności wykonania czegoś, opowiesz o umiejętnościach, poprosisz o pozwolenie i poinformujesz, że coś nie może być wykonane. Przy użyciu czasowników modalnych wydasz również rozkaz oraz zakażesz komuś robienia czegoś.

Z drugiej strony, czasowniki modalne okażą się przydatne także w momencie, gdy chcesz zaprosić kogoś do udziału w wydarzeniu lub też poprosić o wykonanie jakiejś czynności. Używając odpowiedniego czasownika modalnego, możesz też udzielić komuś rady.