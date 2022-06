Bądźcie ostrożni! Nad Polskę nadciągają upały

Upały rozgościły się w Polsce na dobre. A przecież kalendarzowe lato nawet jeszcze się nie rozpoczęło. Gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, to myślimy tylko o jednym, by wybrać się nad wodę, nie zawsze jest to jednak możliwie.

Pamiętajcie, by z rozsądkiem korzystać ze słonecznej pogody i w upalne dni:

Pić dużo wody i nawadniać organizm

Chronić swoje ciało przed przegrzaniem i stosować filtry UV

Korzystać z cienia (a jeśli chcemy się opalać, to powinniśmy robić sobie przerwy)

Unikać przebywania na słońcu między 11:00, a 17:00

Wskazane jest również pamiętanie o właściwej diecie. Trawienie jest wysiłkiem dla naszego organizmu, dlatego powinniśmy jeść jak najwięcej lekkostrawnych potraw, owoców, warzyw i sałatek. Podczas upałów stanowczo trzeba unikać potraw smażonych, pieczonych i dużej ilości mięsa.

W upalne dni nie zapominajmy o naszych zwierzętach.