Informujemy o bezpłatnych badaniach mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w mobilnej pracowni mammograficznej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi i nie wymagają skierowania lekarskiego. Można je wykonać w dowolnym miejscu w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania.

Pracownia mobilna będzie stacjonowała w:

Zabrze – 21 września w godzinach od 10.00 do 16.00 przy markecie Kaufland, Aleja Korfantego 5

Do bezpłatnej mammografii finansowanej przez NFZ uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Zapraszamy do rejestracji pod nr tel. 58 666 24 44 lub poprzez formularz na stronie internetowej http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.

Przypominamy, że nie warto zwlekać z realizacją badań – systematyczna mammografia umożliwiają wykrycie zmian w piersiach na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl.