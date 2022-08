Od 20 sierpnia wyjadą nowe autobusy na nowej linii M16/M116. Linia ta łączy Gliwice i Zabrze z Bytomiem, Piekarami Śląskimi, Bobrownikami i Silesia Airport w Pyrzowicach, kursuje cały tydzień i przez całą dobę.

W celu zapewnienia lepszej obsługi transportowej na tych trasach zostanie uruchomiona nowa linia. Autobus będzie kursował między Gliwicami a Piekarami Śląskimi i będzie oznaczony jako M16. Po drodze będzie kursował w Zabrzu mają tu swój przystanek. Dzięki temu zabrzanie będą mogli bez problemu dostać się na lotnisko w Pyrzowicach.

W Zabrzu autobus tej linii zatrzyma się miedzy innymi przy szpitalu na ul. 3 Maja i przy Kopalni Guido.

Sprawdź poniżej przebieg trasy metrolinii M16 i M116



Ta trasa autobusowa kursuje co 60 minut w dni powszednie, 24 godziny na dobę; w dni wolne od pracy co 120 minut przez całą dobę. W Gliwicach linia M16 rozpocznie się w hali Arena, co ułatwi poruszanie się po mieście studentom Politechniki Śląskiej.