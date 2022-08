Bezrobocie Zabrze 2022

Mimo coraz gorszych czasów bezrobocie sukcesywnie spada. Stopy bezrobocia spadają licząc średnio w całej Polsce, w województwie śląskim oraz w Zabrzu. Na koniec czerwca tego roku bezrobocie w Zabrzu wynosiło 4,6%.

Spadek bezrobocia w naszym mieście notujemy od stycznia 2021 roku, kiedy to wynosił 7,4 %. Dla porównania stopa ta wynosiła w województwie śląskim 5,2%, a dla całej Polski było to 6,5%. Miesiąc po miesiącu mogliśmy obserwować spadek i zamknąć rok z bezrobociem na poziomie



źródło: zabrze.praca.gov.pl

Nowy rok rozpoczęliśmy z minimalnym wzrostem do 5,3%, aby następnie obserwować kolejne spadki. Z minimalnymi wahaniami finalnie w czerwcu Zabrze osiągnęło stopę bezrobocia 4,6%. Jest to jednak nadal mniej o ponad procent w stosunku do całego województwa śląskiego gdzie współczynnik ten w czerwcu wynosił 3,8% (w Polsce 4,9%). Natomiast patrząc na sąsiednie miasta również Zabrze wypada gorzej. Dla miasta Gliwice w czerwcu stopa bezrobocia to jedynie 2,8% ,dla Rudy Śląskiej 2,3%, Gorzej jest natomiast znacznie w Bytomiu, gdzie bezrobocie wynosi aż 8,2%.

