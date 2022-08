Bomba witaminowa w jednej butelce dzięki gotowym smoothie

Gotowe smoothie to pyszne owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne koktajle z dużą zawartością witamin potrzebnych do prawidłowego rozwoju naszych organizmów. Obecnie coraz więcej osób sięga po tego typu przekąski ze względu na ich zdrowy skład. Coraz większą popularnością cieszą się smoothie marki Foodini.

Jakie składniki znajdują się w składzie smoothie Foodini?

Gotowe smoothie marki Foodini charakteryzuje się bardzo prostym składem. Znajdziemy w nim wyłącznie składniki pochodzenia naturalnego, czyli owoce i warzywa. Producent może pochwalić się również stosowaniem innowacyjnej metody HPP (high pressure processing). Oznacza ona, że produkty nie są pasteryzowane. Zamiast tego poddawane są technologii bardzo wysokiego ciśnienia w niskiej temperaturze. Co daje zastosowanie takiej obróbki? Przede wszystkim smoothie pozostają świeże, zachowują wartości odżywcze oraz przepyszny smak. Warto również dodać, że w całej butelce, która mieści 250 ml, mamy znikomą ilość cukru. Koktajle są słodkie wyłącznie dzięki owocom.

Foodini – starannie wyselekcjonowane składniki dla zdrowia

Będąc świadomym konsumentem, powinniśmy wybierać zdrowe smoothie, ponieważ są w 100% wykonane z naturalnych składników. Nie znajdziemy w nich żadnych barwników ani konserwantów. Gotowe smoothie dostępne są w kilku połączeniach smakowych. Pierwszy z nich to na przykład „Słonecznie żółty”, który zawiera marakuję, mango, banana, kokosa i siemię lniane. Drugi wariant, „Kojąco zielony”, to miks jabłka, szpinaku, banana, cytryny, brokuła i selera. Dostępne są również połączenia owoców z jogurtem. Wariantów smakowych jest naprawdę wiele, dlatego każda osoba może znaleźć odpowiednią opcję dla siebie. Mnogość opcji sprawia także, że koktajle nigdy nam się nie znudzą, ponieważ każdego dnia możemy próbować nowych kompozycji. Co więcej, smaki możemy rozpoznać już po samym kolorze przekąski, ponieważ są umieszczone w przezroczystych butelkach. Każdy z nich jest inny i charakteryzuje się wyrazistą barwą oraz niezwykłym zapachem. W okresach przejściowych, np. pomiędzy zimą i wiosną, będą doskonałym sposobem na to, aby zaserwować naszemu organizmowi zastrzyk witaminowy, który wzmocni nasz układ odpornościowy i poprawi nastrój, a także samopoczucie. Gotowe smoothie zawiera starannie wyselekcjonowane owoce i warzywa, co daje nam gwarancję, że nasza przekąska jest wyprodukowana wyłącznie z produktów najwyższej jakości.

Gotowe smoothie – najlepsza pełnowartościowa przekąska

Wybierając przekąskę w postaci smoothie, możemy zabrać ją ze sobą do pracy, szkoły, na uczelnię czy wycieczkę. Zawarte w niej pełnowartościowe składniki sprawią, że będziemy mieć dużo siły, energii oraz chęci do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Gotowe smoothie jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które żyją w ciągłym biegu. Zamiast sięgać po kanapkę, można wybrać zdrową opcję, która zafunduje nam bombę witaminową, a nie puste kalorie. Koktajle firmy Foodini to także świetna propozycja dla najmłodszych. Zaszczepienie w naszych pociechach miłości do warzyw i owoców to ważny krok w kształtowaniu ich przyszłych diet. Dzięki nim będą zdrowe i pełne zapału do nauki i zabawy. Do tego płynna przekąska pomaga nam zrzucić zbędne kilogramy lub zadbać o linię.

Ważne jest również to, że pełnowartościowe gotowe smoothie jest łatwo dostępne. Można je nabyć w pobliskim sklepie osiedlowym Żabka. Co więcej, producent płynnej przekąski zadbał także o samo opakowanie produktu. Butelka powstaje całkowicie z recyklingu. Dlatego można powiedzieć, że sięgając po smoothie Foodini, przyczyniamy się do ochrony środowiska.