Co napisać do dziewczyny na dobranoc?

W życiu i w miłości liczą się drobne gesty. Nie chodzi o to, aby na każdym kroku wręczać naszej połówce drogie prezenty. Warto natomiast od czasu do czasu szepnąć miłe słówko, które sprawi, że zakończy dzień z uśmiechem na twarzy. Jaki SMS wysłać na dobranoc? Co będzie lepsze – krótka wiadomość, osobiste życzenia czy gify?

Jakie słodkie SMS-y wysłać dziewczynie na dobranoc?

Wiadomość do poduszki to niewątpliwie miłe zakończenie dnia. Nawet jeśli dopiero rozpoczynasz tę wyjątkową podróż przez życie z nową partnerką, warto przypomnieć jej, że jest dla Ciebie ważna i tym samym poprawić nastrój. Słodka wiadomość, a co najważniejsze – prosto od serca, to sprawdzony sposób, by okazać partnerce miłość i podkreślić wagę łączących was uczuć.

Co napisać ukochanej na dobranoc? Może być to krótka wiadomość „Śpij słodko moja królewno”, dłuższe życzenia, w których nie zabraknie emocji lub kreatywny GIF. W zależności od preferencji partnerki sprawdzi się inna forma wyrażenia uczuć. Ważne, aby wiadomość nie była pisana „na siłę” tylko po to, by wysłać coś na dobranoc. SMS powinien być czuły i osobisty. Twoja ukochana zapewne się nie obrazi, jeśli zadbasz też o humorystyczny akcent.

Krótki SMS na dobranoc do dziewczyny

Krótkie wiadomości wysłane pod koniec dnia mają niebagatelne znaczenie dla budowania relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Niekiedy wystarczy kilka słów, by okazać drugiej osobie wdzięczność. Możesz zatem napisać wiadomość o treści „Słodkich snów” lub „Dobranoc słoneczko. Pamiętaj, że Cię kocham”.

Zapewne krótki SMS na dobranoc spodoba się Twojej dziewczynie. Nawet jeśli dotąd stroniłeś od romantycznych uniesień, warto mieć na uwadze, że związek wymaga obustronnych starań. Poniżej znajdziesz kilka fajnych wiadomości dla niej.

Jeszcze tylko kilka godzin i znów będziemy mogli porozmawiać. Śpij dobrze!

Wiem, że już zasypiasz. Chciałbym, żebyś pamiętała, jak bardzo mi na Tobie zależy.

Chciałbym codziennie budzić się i zasypiać przy Tobie. Dobranoc kochanie.

Jesteś całym moim światem. Mam nadzieję, że będę śnić o Tobie. Słodkich słów!

Krótki SMS sprawi, że Twoja ukochana poczuje się wyjątkowo!

Gify na dobranoc

Gesty miłosne nie muszą być wyrażane słowami. Wręcz przeciwnie – czasami wystarczy wysłać uroczego gifa na dobranoc i tym sposobem utwierdzić ją w przekonaniu, że zajmuje szczególne miejsce w Twoim sercu.

Dlaczego warto wysłać dziewczynie gify na dobranoc? Wyrażają one więcej niż tysiąc słów! Potrafią rozśmieszyć i rozczulić drugą połówkę, a wszystko to za sprawą kreatywnego obrazu ruchomego i napisu dedykowanego konkretnej osobie. Sprawdź tutaj gify na wieczór dobranoc i wyślij dziewczynie słodką wiadomość.

Romantyczne gify dla dziewczyny stanowią bardzo popularną, a zarazem nietuzinkową formę życzeń. Mogą bez problemu zastąpić długą wiadomość, a jako że atrakcyjne wizualnie treści przyciągają uwagę, tym bardziej powinieneś raz na jakiś czas przesłać ukochanej animację.

Życzenia na dobranoc dla dziewczyny

Skrywasz w sobie duszę romantyka? A może pisanie wierszy wprost płynie Ci we krwi? Zaskoczeniem dla Ciebie raczej nie będzie, jeśli powiemy, że możesz wysłać swojej partnerce dłuższe życzenia i tym sposobem podziękować jej za obecność w Twoim życiu. Napisz w wiadomości, że ją kochasz i nie wyobrażasz sobie życia bez niej. Romantyczny wierszyk dla niej sprawi, że w serduszku zagości radość i ukojenie.

Jakie życzenia wysłać dziewczynie na dobranoc? Najlepiej te prosto od serca! Możesz zainspirować się gotowymi pomysłami lub samodzielnie stworzyć krótką wiadomość. Ważne, abyś wiedział, co tak naprawdę pragniesz wyrazić.

Wiadomość na dobranoc to drobny, choć bardzo pożądany gest. Pamiętaj, by przypominać swojej partnerce o uczuciach i od czasu do czasu zrobić jej miłą niespodziankę.