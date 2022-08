Czy prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji to wykroczenie?

Każda maszyna silnikowa wymaga szczególnego traktowania, aby możliwe było uniknięcie problemów technicznych. Dotyczy to również ciągnika rolniczego. Co zrobić, aby nie doszło do przegrzania ciągnika rolniczego? Czy jest to w ogóle możliwe? Czym tak właściwie jest przegrzanie? Odpowiadamy! Co oznacza przegrzanie ciągnika? Mówiąc o przegrzaniu ciągnika, najczęściej mamy na myśli nadmierne rozgrzanie silnika. Zjawisko to […]