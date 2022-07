Czym kierować się przy wyborze przewodów? Podpowiadamy.

Przewody i kable elektryczne to podstawowe elementy, bez których nie powstanie instalacja elektryczna.

To jej najważniejsza część, dlatego dobór przewodów to ważna decyzja. Podpowiadamy, czym kierować się podczas tego procesu.

Jakie czynniki musimy uwzględnić, kiedy zamawiamy przewody elektryczne?

Według ustalonych norm warto ustalić następujące zagadnienia dotyczące instalacji elektrycznej: przeznaczenie danej instalacji, jej ogólna struktura i sposób zasilania, wpływy zewnętrzne, na jakie może być narażona oraz to, jak łatwy jest do niej dostęp, kontrola stanu technicznego i wszelkie naprawy. Następnie należy zająć się przewodami i kablami. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to określenie wartości planowanego prądu obciążenia.

Przewody muszą wytrzymać odpowiednie napięcie i nie ulegać przegrzaniu. Należy również dobrać prąd znamionowy lub nastawczy urządzenia zabezpieczającego nadprądowego. Istotny jest też wybór przekroju przewodu, tak aby spełniał on wszelkie wymagania w związku z wytrzymałością mechaniczną, obciążalnością cieplną, dopuszczalnym spadkiem napięcia oraz warunkami ochrony przeciwpożarowej. Musimy pamiętać, że to, w jaki sposób przewody są ułożone w instalacji oraz ich rodzaj muszą być dostosowane do budynku, charakteru pomieszczeń, sposobu montażu i instalacji.

Rodzaje kabli i przewodów

Na rynku dostępne są przewody o różnym przeznaczeniu. Kable telekomunikacyjne wykorzystywane są do transmisji telekomunikacyjnych i danych w sieciach lokalnych i komputerowych o różnych częstotliwościach. Można nimi przesyłać również dźwięk i obraz telewizyjny. Nadają się do instalacji wewnętrznych lub zewnętrznych.

Kable bezpieczne przeznaczone są do zadań specjalnych. Mogą zapewniać zasilanie w warunkach pożaru, pracować w wysokich obciążeniach mechanicznych lub działać w bardzo wysokich i niskich temperaturach. Kable energetyczne to kable zasilające o żyłach miedzianych i aluminiowych.

Kable estradowe znajdują zastosowanie w amfiteatrach, salach kinowych i koncertowych oraz boiskach sportowych. Kable światłowodowe zawierają jedno lub kilka włókien szklanych, które prowadzą impulsy światła. Takie przewody są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i mają dużą przepustowość. Umożliwiają przesyłanie danych bez zakłóceń za pomocą fali świetlnej z wysoką prędkością.

Na podstawie światłowodów buduje się wewnętrzne sieci komputerowe. Kable górnicze są wykorzystywane do celów łączności, sygnalizacji i sterowania w maszynach górniczych w kopalniach odkrywkowych, otworowych i piaskowniach. Są przystosowane do pracy w ciągłym ruchu, na przykład do warunków ciągłego zwijania i rozwijania.

Istnieje mnogość rodzajów przewodów. Pełnią one wiele ról i różnią się od siebie właściwościami. Dobór odpowiedniego kabla może wydawać się skomplikowany, jednak wystarczy wiedzieć kilka najważniejszych rzeczy oraz znać dokładne przeznaczenie przewodu, aby wybrać ten najlepszy.