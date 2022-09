Czym są backlinki i jak je wykorzystać przy pozycjonowaniu twojej witryny?

Link building to istotna część marketingu internetowego. Dzięki temu zyskuje się większą widoczność witryny w wyszukiwarce Google, Yahoo czy Microsoft Bing. W związku z tym nowoczesne pozycjonowanie stron WWW zasadniczo opiera się na backlinkach. Ale czym one są dokładnie? Skąd się biorą? Jak działają? Odpowiedzi znajdują się poniżej.

Wartościowe linki zewnętrzne

Backlink to link przychodzący, czyli odnośnik, który zostaje umieszczony bezpośrednio w treści danej strony internetowej. Algorytmy Google, jak i pozostałych wyszukiwarek, analizują słowa i frazy kluczowe oraz inne parametry związane z konkretnym wyszukiwaniem (geolokalizacja użytkownika na przykład), aby następnie umieścić wykaz stron WWW w rankingu wyszukiwarki. Witryny z najlepszym wynikiem są oczywiście najwyżej. Linki przychodzące, których celem jest przeniesienie użytkownika we właściwe miejsce (konkretna podstrona, witryna produktowa, home page lub landing page), również podlegają analizie. W rezultacie wpływają na pozycję linkowanego adresu.

W związku z powyższym backlinki są nieodłącznym elementem każdej strategii SEO, której celem jest optymalizacja contentu internetowego, aby pozycjonowanie stron mogło dać jak najlepsze rezultaty. Przemyślany link building znacząco zwiększa ruch i angażuje internautę. Kiepska strategia, czyli używanie przypadkowych słów kluczowych lub umieszczanie backlinków w treści o całkowicie odmiennej tematyce, skutkuje gorszym miejscem w rankingu wyszukiwarek, a jeśli dana witryna jest gdzieś na 30, 50 pozycji… Czy ktoś ją w ogóle odwiedzi?

Co to są linki nofollow?

To bardzo ciekawa rzecz. Link nofollow informuje wyszukiwarkę, że konkretna strona nie chce mieć wiele wspólnego z inną witryną. Chodzi o to, że robot wyszukujący dostaje jasną informację, aby danego odnośnika nie brać pod uwagę podczas weryfikacji strony linkowanej. W ten sposób niekiedy oznacza się chociażby linki sponsorowane, które bywają całkiem wyjęte z kontekstu witryny. Niemniej po stronie samego użytkownika nic się zmienia. Choć atrybut nofollow wpływa na pozycjonowanie stron internetowych, i tak generuje ruch, ponieważ użytkownik nie dostaje informacji jak robot wyszukiwarki. Tak czy siak może kliknąć w backlinki, które widzi na ekranie.

Przeciwieństwem nofollow są oczywiście linki zwrotne dofollow. Ten atrybut wręcz zachęca robota do tego, aby powiązał oba adresy ze sobą. Seo linki dofollow wskazują, że dana strona jest warta zaufania. To stanowczo usprawnia pozycjonowanie, o czym Google Search Console z pewnością nie omieszka poinformować.

Pozyskiwanie backlinków

Pozyskiwanie linków zewnętrznych to proces wielowymiarowy. Może polegać na przykład na gościnnych wpisach blogerów z innych witryn. Można także wymieniać się artykułami o konkretnej tematyce, lub napisać pozytywną recenzję książki i podesłać tekst wydawnictwu, które być może zechce umieścić go w ramach swojej strony internetowej. W efekcie otrzymasz nowe źródło linków zwrotnych, podczas gdy wydawca będzie miał pozytywną recenzję do dyspozycji.

Aby pozyskać wartościowe backlinki w ten sposób, trzeba jednak się trochę napracować i zbudować relacje z różnymi partnerami. Niektórzy z nich mogą wobec twoich SEO linków użyć atrybutu nofollow i wtedy ich wartość drastycznie spadnie. Duży prostszym sposobem na linki do pozycjonowania jest zatem ich kupno. Kosztują doprawdy grosze i można kupić je w tysiącach. Zainteresowany? Wejdź na Wypromowani.pl aby kupić backlinki do pozycjonowania swojej strony www w internecie.