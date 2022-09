Dlaczego i jak wybierać faktoring?

Gdy firma nie może otrzymać wystarczającego finansowania bankowego, ma problemy z terminowymi płatnościami od swoich kontrahentów, problemy z zachowaniem płynności finansowej, planuje powiększać swoje obroty, udzielając kredytu handlowego swoim klientom, szuka dodatkowych środków na bieżące finansowanie, to sposobem na rozwiązanie wszystkich opisanych sytuacji może być faktoring.

Na czym polega faktoring?

Faktoringiem w skrócie można określić finansowanie faktur wystawionych z wydłużonym okresem płatności. Wygląda to tak: przedsiębiorstwo przedstawia swojemu odbiorcy fakturę z wydłużonym okresem zapłaty i czeka na gotówkę, która akurat może być potrzebna teraz. Tutaj pomocną dłoń wyciąg firma faktoringowa, która opłaca wartość faktury i aktualnie ona staje się wierzycielem klienta, czekając na należność.

Faktorzy oferują różne rodzaje faktoringu. Dostępne odmiany faktoringu to: niepełny, ukryty, zwrotny, międzynarodowy, pełny. Faktoring pełny oznacza maksymalne bezpieczeństwo transakcji, bowiem jest objęte ubezpieczeniem. Faktoring ukryty jest rekomendowany dla firm, które nie chcą zawiadamiać swojego nabywcę o korzystaniu z takiego finansowania. Faktoring zwrotny wiąże się z tym, że firma faktoringowa opłaca zakupy firmy, która takim sposobem uzyskuje odłożony termin zapłaty.

Wybór jest szeroki i przedsiębiorcy w Polsce zaciekawieni faktoringiem mogą skorzystać z ofert rozlicznych spółek faktoringowych – tytułowanych fachowo faktorami – którymi są banki tudzież bankowe i pozabankowe spółki faktoringowe. Wybór najlepszej firmy faktoringowej nie należy do zadań banalnych, z uwagi na okazałą liczbę takich instytucji, funkcjonujących na rynku. Biznesmeni, którzy do tej pory nie korzystali z faktoringu, a są nim zainteresowani, winni dowiedzieć się, na co zwracać uwagę przy wyborze faktora.

Faktoring jako pakiet usług

Poza finansowaniem firmy faktoringowe zwykle dostarczają pakiet dodatkowych usług. Faktoring to usługa wielce złożona, która spina finansowanie z zarządzaniem należnościami, z tej przyczyny na jej wartość ma wpływ mnogość szczegółów. Na koszt faktoringu komponują się odsetki, prowizje oraz czasem rozmaite opłaty dodatkowe. Zawsze jednak można dobrać ofertę indywidualne do potrzeb firmy. Pomoże w tym wizyta na stronie FAKTORINGoferty.pl i zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi ofert faktoringu tam zamieszczonymi.

Zróżnicowanie oferentów powoduje wielorakością propozycji dostępnych również dla dużych jak i dla mikro firm. Różnice tyczące się wymogów formułowanych poprzez banki i firmy faktoringowe – wobec przedsiębiorców – bywają bardzo duże. Pozytywną stroną znaczącej liczby faktorów jest to, iż kiedy jedna instytucja finansowa nie zaproponuje przedsiębiorstwu faktoringu, to może być on dostępny u innego faktora.

Na co zwracać podczas wyboru

W czasie doboru firmy faktoringowej poza opłatami należałoby zwrócić uwagę na inne elementy, jakie będą predestynowały o przydatności faktoringu. Wobec tego trzeba na przykład sprawdzić: wymaganie globalnej cesji albo jego brak, konsekwencje przewidziane za opóźnienia w spłacie, czasy płatności akceptowane przez faktora, wysokość nadanego zakresu środków finansowych i sposobność jego powiększenia, liczba przyjmowanych do finansowanie kontrahentów itp.

Poszukiwanie faktora powinno się zainicjować od sprecyzowania podstawowych potrzeb firmy. Czyli czego wymagamy od faktoringu? Opłaty są oczywiście zawsze niebagatelne, jakkolwiek nie mogą być jedynym wyznacznikiem wyboru faktoringu. Albowiem faktoring jest produktem finansowym złożonym, powinno się zwrócić uwagę na rozmaite jego atrybuty, a także zakres działania usług oferowanych przez faktorów.