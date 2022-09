Dlaczego Polacy chętnie rejestrują firmy LTD w Wielkiej Brytanii?

Zmniejszenie kosztów i rozwój – każdy przedsiębiorca potwierdzi, że poświęca tym dwóm aspektom dużo uwagi, ponieważ to one pchają biznes w kierunku sukcesu. Zwiększenie sprzedaży nie jest bowiem jedynym sposobem na zwiększenie zysków. Znasz zasadę „nie pracuj ciężko, pracuj mądrze”? W niektórych przypadkach może to po prostu oznaczać przeniesienie firmy na łatwiejszy, mniej kosztowny i bardziej wspierający grunt.

Wielka Brytania radzi sobie bardzo dobrze we wspieraniu przedsiębiorczości i gospodarki. Potwierdzają to setki tysięcy Polaków, którzy otworzyli lub przenieśli swoje biznesy na Wyspy. Jeżeli również się nad tym zastanawiasz, przeczytaj, kiedy i dlaczego to dobre rozwiązanie, które poprawi rezultat finansowy i pozwoli na wzniesienie Twojej działalności na wyższy poziom.

Rejestracja spółki w Wielkiej Brytanii – 4 powody, by to zrobić.

Spółka Limited (LTD) to brytyjski odpowiednik naszej rodzimej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tyle że jeszcze prostszy w założeniu, prowadzeniu i ewidencji przychodów i wydatków. Na dodatek – tańszy. Oto 4 najważniejsze powody, dla których warto zdecydować się na działalność w UK, choć w rzeczywistości jest ich znacznie więcej.

Niskie podatki i wysoka kwota wolna od podatku

Stawka CIT, którą opodatkowane są spółki to w Wielkiej Brytanii 19%. Natomiast jako dyrektor spółki LTD zapłacisz podatek dochodowy dopiero po przekroczeniu zarobków na poziomie 12 570 GBP. Jest to duża korzyść dla Ciebie i firmy.

Brak comiesięcznych przelewów do ZUS

Zmiana polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na brytyjskie National Insurance Contribution zwykle również wychodzi przedsiębiorcom na tzw. plus. Zamiast 1 481,90 zł płatnych w każdym miesiącu na ubezpieczenie społeczne (+trzeba doliczyć składkę zdrowotną), spółka LTD opłaca obligatoryjnie jedynie składkę swojego dyrektora, jeśli jego dochody przekraczają w skali roku 8 844 GBP. Powyżej tego progu składki są naliczane procentowo i uzależnione od zarobku.

Minimum formalności, przyjazne urzędy i klarowne zasady

Założenie spółki LTD to najczęściej kwestia 24 godzin. Prostota procedur może pozytywnie Cię zaskoczyć. W przeciwieństwie do polskich wymogów, w UK nie potrzebujesz notariusza, Urzędu Skarbowego czy kilkutysięcznego kapitału zakładowego. System prawny i podatkowy jest w Wielkiej Brytanii bardzo przejrzysty i stabilny. W urzędach przedsiębiorca nie czuje się jak intruz — jest traktowany z dużym szacunkiem, choć nie ma ku temu zbyt wielu okazji, ponieważ większość spraw można z łatwością załatwić bez wychodzenia z domu.

Prestiż

Spółka Limited to prawna forma działalności, która budzi zaufanie wśród potencjalnych kontrahentów. LTD w nazwie firmy jest rozpoznawalne na rynkach międzynarodowych. Jeżeli Twoje produkty czy usługi znajdują odbiorców poza granicami Polski, może być to dla Ciebie ważny aspekt.

Kto może założyć spółkę LTD w UK?

Aby założyć spółkę Limited, nie musisz być rezydentem Wielkiej Brytanii, ale Twoja działalność musi spełniać pewne warunki. Na przykład nie może wymagać konieczności posiadania lokalu w innym kraju. Jeśli zatem prowadzisz salon kosmetyczny, spółka LTD nie wchodzi w grę. Jeśli jednak jesteś mobilnym konsultantem – opcja pozostaje dla Ciebie dostępna. Twój biznes wymaga jednak indywidualnej analizy, aby określić czy takie rozwiązanie na pewno jest dla Ciebie korzystne – skonsultuj się z Kancelarią Tax Angels.