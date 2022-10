PUP: Do 28 tyś zł dotacji na działalność gospodarczą – tylko do 14.10

– Do starej wieży wraca nowe życie – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W Zabrzu odsłonięto nowy, postindustrialny zabytek. To odnowiona Wieża Ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2, który teraz dumnie stoi na tym właśnie miejscu. Jesteśmy po wielkim otwarciu zrewitalizowanego obiektu, który przyciągnął prawdziwe rzesze tłumów. Wieża ciśnień w Zabrzu, dopiero co doczekała się drugiej odsłony. Odsłonięta […]