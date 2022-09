Ekonomiczne ogrzewanie mieszkania z firmą ASK Energooszczędne Instalacje

Sezon grzewczy przybliża się wielkimi krokami. Zapraszamy Państwa do lektury artykułu, w którym omawiamy sprawdzone sposoby na cięcie kosztów ogrzewania.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych oraz obiektów firmowych zastanawia się nad dostępnymi metodami na ograniczenie spalania paliwa w ogrzewaniu. Szczególnie obecnie podczas agresji Rosji na Ukrainę ceny paliw nieustannie pną się w górę. Rosną ceny gazu ziemnego, ropy oraz węgla. Nawet już nie sama cena jest problemem, ale również słaba dostępność takiego paliwa jak węgiel. W takich okolicznościach możliwości redukcji ilości spalanego paliwa potrzebnego do utrzymania komfortu cieplnego w budynkach wydaje się być na wagę złota. Z pomocą niewątpliwie przychodzą wszelkie urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Należą do nich między innymi: pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Rzadziej wykorzystuje się wiatraki oraz kotły grzewcze na łatwo dostępną biomasę (np. w gospodarstwach rolnych).

Jak obniżyć zapotrzebowanie energetyczne budynku

W ostatnich dziesięcioleciach przykładano dużą wagę do energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego. Podnoszono określone prawem normy zapotrzebowania energetycznego domów jednorodzinnych, co niejako wymuszało na inwestorach stosowanie dodatkowych rozwiązań technologicznych. Dzięki odpowiedniej architekturze oraz dodatkowym warstwom izolacji możliwe stało się budowanie domów charakteryzujących się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię cieplną w porównaniu do domów budowanych masowo chociażby w latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wiele osób budujących dom zdecydowało się na stworzenie budynku pasywnego, czyli takiego, którego zapotrzebowanie energetyczne jest wręcz minimalne.

A zatem jeśli jesteś właścicielem domu i zastanawiasz się nad tym jak obniżyć zapotrzebowanie energetyczne budynku, warto uwzględnić dodatkowe docieplenie. Może to być na przykład dodatkowa warstwa izolacji na całej powierzchni elewacji budynku. Bardzo dobre rezultaty przynosi także zazwyczaj dodatkowe ocieplenie poddasza lub samego dachu ponieważ ciepło przede wszystkim ucieka z budynku górą – czyli poprzez dach. Najprostszą metodą na sprawdzenie w jaki rodzaj izolacji zainwestować jest zamówienie badania termowizyjnego. Za pomocą odpowiedniego urządzenia, specjalista jest w stanie sprawdzić, które miejsca w budynku przyczyniają się do utraty energii cieplnej. Czasem podczas tego typu badań ku zaskoczeniu właścicieli domów okazuje się, że ogromne straty energii są spowodowane tzw. mostkami termicznymi, czyli wadliwymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

Rekuperacja – tnij koszty ogrzewania nawet o połowę!

W ostatnich latach na popularności zyskują systemy rekuperacji. A co to tak właściwie jest? Jak działa rekuperacja i jak to możliwe, że z jej pomocą można wygenerować oszczędności rzędu nawet kilkudziesięciu procent? Rekuperacja jest w zasadzie rodzajem wentylacji mechanicznej. Jest to system, w którym cyrkulacja powietrza wewnątrz budynku jest zapewniana poprzez zaprogramowane wentylatory. Sprawiają one, że świeże powietrze z zewnątrz budynku jest tłoczone do wewnątrz poprzez specjalne kanały. Rekuperacja jest to wentylacja z odzyskiem ciepła. Oznacza to, że powietrze, które dostaje się do wnętrza budynku jest ogrzewane przez powietrze zużyte usuwane z budynku. W przypadku tradycyjnych systemów wentylacji nieustannie tracona jest energia cieplna zgromadzona w ogrzanym powietrzu. Z punktu widzenia oszczędzania energii, jest to niepotrzebne marnotrawstwo. W systemie rekuperacji energia cieplna wydatkowana na ogrzewanie powietrza nie jest tracona przy jego usuwaniu z budynku poprzez kanały wentylacyjne. Prawidłowo funkcjonujące wymienniki ciepła pozwalają na odzysk energii cieplnej ze zużytego powietrza nawet na poziomie 90%!

Przy obecnych cenach paliw inwestycja w rekuperację może okazać się bardzo opłacalnym rozwiązaniem. Jak można przeczytać na stronie firmy montującej rekuperatory w Krakowie, koszt tego typu instalacji dla domów jednorodzinnych to ok. kilkunastu tysięcy złotych – oczywiście w zależności od powierzchni użytkowej budynku. Najlepszą opcją jest uwzględnienie systemu rekuperacji jeszcze podczas wznoszenia budynku – ponieważ wtedy można wygenerować pewne oszczędności wynikające z faktu, że nie trzeba budować dodatkowych kanałów wentylacyjnych, które są stosunkowo kosztowne.

Montaż rekuperacji, źródło: https://taniereku.pl

Rekuperacja – dodatkowe zalety

Wiele osób, które zainwestowały w system rekuperacji w swoim domu przekonało się o praktycznych zaletach tego rozwiązania. Oczywiście głównym powodem montażu jest oczywiście chęć ekonomicznego ogrzewania domu. Niemniej system rekuperacji jest wyposażony w filtry, które skutecznie oczyszczają powietrze napływające do wnętrza mieszkania. Dzięki temu domownicy mogą oddychać powietrzem wolnym od wszelkich zanieczyszczeń takich jak smog, spaliny z kominów, pyłki oraz drobnoustroje. Sprawia to, że ogromnie poprawia się komfort osób borykających się z chorobami układu oddechowego, np. astmą. System rekuperacji reguluje także poziom wilgotności powietrza w mieszkaniu, co bardzo korzystnie wpływa na stan śluzówek domowników. A warto wiedzieć, że odpowiednia wilgotność śluzówek ma bardzo duży wpływ na odporność ludzkiego organizmu. Nawet osoby nie narzekające na problemy oddechowe zauważają komfort podczas przebywania w budynku wyposażonego w sprawnie funkcjonującą rekuperację.

