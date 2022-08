W sobotę rano na ulicy Moniuszki na skrzyżowaniu z Aleją Szczęście Ludwika wydarzył się wypadek drogowy. W wyniku wypadku na miejscu zginął 29-letni kierowca, a dwóch pasażerów trafiło do szpitali. Postępowanie w sprawie trwa, a policjanci nawołują do rozsądnego zachowania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Do wypadku samochodowego doszło w sobotę o 4:30 w pobliżu […]