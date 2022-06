Festiwal Śląskie Smaki – regionalne potrawy dziś królują na Śląsku

Festiwal Śląskie Smaki to doskonała okazja ku temu, aby spróbować najlepszych regionalnych potraw w ich lokalnych odmianach. Jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy dzień, to zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia i wzięcia udziału w smakowitej uczcie:

Program Festiwalu „Śląskie Smaki” – niedziela, 19 czerwca, Promenada ARENA Zabrze 13:00 – otwarcie Festiwalu „Śląskie Smaki”

13:15-14:00 – Muzyczne Smaki Świata – koncert Orkiestry Dętej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

14:00-15:00 – Krzysztof Respondek – program muzyczno-kabaretowy

15:00-16:00 – Pascal Brodnicki – pokaz kulinarny

16:15-17:00 – FRELE – koncert trio muzycznego

17:00-17:30 – Pascal Brodnicki – pokaz kulinarny

17.30-18:00 – zakończenie konkursu kulinarnego, wręczenie nagród laureatom Festiwalu

18.00-19:00 – Bitwa Smaków – pokaz kulinarny Remigiusza Rączki wraz z degustacją

19:00-20:00 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – koncert galowy z orkiestrą

20:00 – zakończenie Festiwalu Organizatorami Festiwalu Śląskie Smaki są Śląska Organizacja Turystyczna i miasto Zabrze.