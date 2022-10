garou zabrze

Do Zabrza przyjeżdża francuski piosenkarz i tekściarz Garou. Koncert odbędzie się 21 października w Domu Muzyki i Tańca.

Koncert będzie świetną okazją dla osób zainteresowanych muzyką popularnego francuskiego muzyka.

Od 1997 roku Garou zabiera swoich fanów w podróż po miękkiej i energetycznej odmianie pop-rocka. Pochodzący z Quebecu wokalista obdarzony jest mocnym głosem, który potrafi być również pieszczotliwy. Znany z udziału w musicalu „Notre-Dame de Paris”. Garou odniósł również sukces jako artysta solowy, zwłaszcza dzięki „Seul”, a także dzięki duetowi z Céline Dion w „Sous le vent”



Kim jest Garou, który wystąpi w Zabrzu?

Garou, którego prawdziwe nazwisko brzmi Pierre Garand, urodził się 26 czerwca 1972 roku w Sherbrooke w Quebecu. Garou miał zaledwie 3 lata, gdy ojciec dał mu pierwszą gitarę. W wieku 7 lat chłopiec odkrył fortepian. W wieku 15 lat został gitarzystą szkolnego zespołu The Windows and Doors.

W 1991 roku Garou dołączył do kanadyjskiej armii jako trębacz w zespole.

W 1993 roku, po odbyciu służby wojskowej, podjął szereg dorywczych prac i został zauważony w barze, gdzie zatrudniono go do zagrania pierwszego solowego koncertu.

Dwa lata później założył grupę The Untouchables. Jednak to w 1997 roku jego kariera eksplodowała: Garou dostał rolę Quasimodo w musicalu „Notre-Dame de Paris” Luca Plamondona i Richarda Cocciante.

W 1999 roku zdobył trofeum Félix Révélation w Quebecu, nagrodę na World Music Awards za piosenkę „Belle”, a także Victoire de la Musique we Francji za ten sam utwór.

W tym samym roku poznał również René Angélila. Mąż i producent Cé line Dion został jego agentem.

Niedługo później piosenkarz wydał swój pierwszy album „Seul”, który sprzedał się w ponad 2,5 mln egzemplarzy. W 2002 roku Garou otrzymał nagrodę Victoire de la Musique za piosenkę „Sous le vent” w duecie z Céline Dion, natomiast na NRJ Music Awards został koronowany francuskim męskim artystą roku. W 2004 roku jego drugi album, „Reviens”, sprzedał się w milionie egzemplarzy.

Po długiej trasie koncertowej powrócił w 2006 roku z trzecim opusem trzeźwo nazwanym „Garou”, na którym znajdziemy wielu twórców hitów: Jean- Jacques Goldman, Pascal Obispo, Luc Plamondon, Jacques Veneruso.

Nowy punkt zwrotny nastąpił w maju 2008 roku, kiedy Garou wydał swój pierwszy album w całości po angielsku. „Piece of my soul” został nagrany pomiędzy Kanadą, Szwecją i Stanami Zjednoczonymi.

Pierwszy singiel nosi tytuł „Accidental”. Większość z 13 utworów wyprodukował Peer Astrom, znany producent, który współpracował z Madonną i Jennifer Lopez.

4 grudnia 2009 roku Garou wydał album z coverami „Gentleman Cambrioleur”. Wraca do standardów amerykańskich („New Year’s Day”, „I Love Paris”) i francuskich („Gentleman Cambrioleur”, „C’est comme ça”).

„Version intégrale” ukazała się 29 listopada 2010 r. Garou sam wyprodukował ten szósty studyjny album, na którym znalazły się utwory „J’avais besoin d’être là”, „Je resterai le même” i „Passagers que nous sommes”.

Pod koniec 2011 roku Garou zaśpiewał w Paris-Bercy na koncercie hołdowniczym opartym na najbardziej znanych piosenkach z Notre-Dame de Paris, bez scenografii, kostiumów i libretta musicalu.

24 września 2012 roku Garou wydał „Rhythm and Blues”, swój siódmy album.

źródło zdjęcia: facebook.com/Garou.official