Górnik Zabrze – Cracovia na żywo!

Górnik Zabrze dzięki Lukasowi Podolskiemu pozyskał we środę nowego sponsora, niemiecką firmę Schuttflix. „Mój telefon jest ciężki, w środku są ciężkie nazwiska. Jeśli się uda kogoś przekonać, to będą inni partnerzy. Nie muszę prosić nikogo na kolanach, firma musi czuć to, co się dzieje w klubie, a nie tylko dawać pieniądze. W Polsce piłka nożna […]