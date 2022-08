Jak informuje Komenda Policji w Zabrzu, zaginiona dziewczyna samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania 30.07.2022. Zaginiona to Wiktoria Wrońska, która ma 17 lat. Osoby mające informacje co do miejsca przebywania Wiktorii Wrońskiej proszone są o kontakt z zabrzańską policją telefon 47 8543 266, 47 8543 255 lub najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 112.