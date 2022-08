Gospodarze prowadzili ze Stalą Mielec 1:0 do 42. minuty. W 46. minucie było już 1:3. Taki był wynik spotkania na Roosevelta. Pod koniec meczu w bramce Górnika stanął Krzysztof Kubica

Obie drużyny miały dobry początek sezonu, z kompletem punktów w ostatniej rundzie.

Mecz został rozegrany w deszczowych warunkach w Zabrzu, co utrudniło grę obu drużynom. Górnik uderzył pierwszy. W 13. minucie Alasan Manneh zagrał w pole karne do wchodzącego Lukasa Podolskiego, który zagrał na piątym metrze. Biegnący Paweł Olkowski zakończył akcję celnym strzałem do bramki.

Wyrównanie wyniku przyszło niespodziewanie. Hamulić strzelił, gdy wydawało się, że „Górnicy” zejdą na przerwę. Pomocnik ograł obrońców gospodarczy i trafił gola nie do obrony.

Pod koniec pierwszej połowy z Górnika pozostały gruzy… W pobliżu pola karnego sfaulował Rafał Janicki, a wolną, kolejną bramkę strzelił Maciej Domański – czołowy napastnik Mielca.

Druga połowa rozpoczęła się od kolejnego potężnego ciosu. Hamulić podaje do Domańskiego, który trafia zaraz pod poprzeczką i zdobywa swoją drugą bramkę i trzecią dla swojej drużyny na stadionie Arena Zabrze.

Po meczu odbyła się konferencja z trenerami obydwu drużyn.

