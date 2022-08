Policji udało się przejąć kilka nielegalnych automatów do gier dzięki zgłoszeniowi w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Udało się to dzięki interwencji I Komisariatu Policji w Zabrzu oraz pomocy z funkcjonariuszami z Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalne automaty do gry znaleziono w centrum Zabrza. Właścicielom automatów grozi do 3 lat więzienia. Wczoraj, tuż przed północą, policja otrzymała […]