W ostatnich dniach Górnik Zabrze stracił Krzysztofa Kubicę, który przeniósł się do Benevento za 1,2 mln euro. To otworzyło nowe możliwości dla działaczy klubu dzięki pozyskaniu tej kwoty.

Teraz Górnik ma Kryspina Szcześniaka, który przenosi się z Pogoni Szczecin do Górnika Zabrze, póki co w ramach wypożyczenia do 30 czerwca 2023 roku z opcją wykupu. Wcześniej piłkarz grał również w ramach wypożyczenia dla Górnika Łęczna.

~ źródło zdjęcia: instagram.com/kryspinszczesniak