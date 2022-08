Jak ochronić ciągnik przed przegrzaniem?

Każda maszyna silnikowa wymaga szczególnego traktowania, aby możliwe było uniknięcie problemów technicznych. Dotyczy to również ciągnika rolniczego. Co zrobić, aby nie doszło do przegrzania ciągnika rolniczego? Czy jest to w ogóle możliwe? Czym tak właściwie jest przegrzanie? Odpowiadamy!

Co oznacza przegrzanie ciągnika?

Mówiąc o przegrzaniu ciągnika, najczęściej mamy na myśli nadmierne rozgrzanie silnika. Zjawisko to może mieć miejsce w przypadku każdego pojazdu silnikowego. Przegrzanie jednostki napędowej może doprowadzić do zapalenia mieszanki paliwowo-powietrznej. Wskutek nadmiernego rozgrzania silnik spod maski wydostaje się dym, dochodzi też do uszkodzenia poszczególnych części jednostki napędowej. W najgorszym wypadku może dojść do wybuchu silnika. Dlatego też trzeba za wszelką cenę zapobiec wystąpieniu zjawiska przegrzania silnika.

Sprawny układ chłodniczy

Rozgrzewanie silnika jest zjawiskiem niejako naturalnym. W końcu w jednostce napędowej dochodzi do spalania paliwa. Dlatego właśnie w pojeździe znajduje się układ chłodniczy, który zmniejsza temperaturę silnika. Jego prawidłowa praca jest uzależniona od sprawności poszczególnych części. Jeśli którakolwiek z nich nie działa tak jak powinna, należy odwiedzić sklep rolniczy i kupić element zastępczy.

Jak jeszcze może pomóc sklep rolniczy?

Sprawność układu to jeszcze nie wszystko. Bezpośrednio za chłodzenie silnika odpowiada płyn chłodniczy. Zatem to również od niego zależy skuteczność chłodzenia. Ważne jest, aby używać wysokiej jakości płynu chłodniczego. Warto zatem wybrać renomowany sklep rolniczy i zakupić w nim wysokiej klasy płyn chłodniczy dobrej marki.

Kolejną kwestią jest dostosowanie rodzaju płynu do okoliczności. Przede wszystkim chodzi tutaj o porę roku. Niewątpliwie największe ryzyko przegrzania silnika występuje latem, kiedy temperatury powietrza są wysokie. Należy wtedy skorzystać z płynu dostosowanego do tych warunków. Mowa o preparacie, którego właściwości pozwalają zachować właściwą konsystencję i parametry nawet w najwyższych temperaturach. Tego typu produkty znajdziemy w każdym dobrym sklepie rolniczym.