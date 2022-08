Jak otworzyć sklep? Pierwsze kroki do założenia własnego biznesu

Początkujący przedsiębiorca musi skupić się przede wszystkim na zapewnieniu sobie odpowiedniej stabilności/stabilnego rozwoju i stworzeniu grupy docelowej, która będzie stanowiła trzon jego klientów. Jak otworzyć sklep i o czym warto pamiętać?

Krok pierwszy – analiza strategiczna

Na tym etapie warto posiłkować się sprawdzonymi metodami z branży zarządzania. Jednym z podstawowych narzędzi podczas tworzenia własnego biznesu oraz zastanawiania się, jak otworzyć sklep, może być analiza SWOT. Dzięki niej możemy określić silne i słabe strony danego przedsięwzięcia, a także oszacować jego szanse na powodzenie lub porażkę.

Zagrożenia biznesu w 2022 roku są związane głównie z kryzysem gospodarczym i widmem powracającej pandemii. Dobrym pomysłem może być więc bardziej stabilny styl prowadzenia biznesu, na przykład franczyza. Oferty są dosyć atrakcyjne – pomimo niepewnej sytuacji na rynku. Jeśli jednak zamierzamy robić coś na własną rękę, kluczem jest zrozumienie naszej działalności. Musimy wiedzieć, co chcemy sprzedawać, komu i za ile – wbrew pozorom nie są to oczywiste kwestie.

Jak otworzyć sklep ? Krok drugi – określenie, co chcesz sprzedawać

Ostatnie dwa lata mogły skutecznie zniechęcać nowych przedsiębiorców/chętnych/osoby zainteresowane/zainteresowanych własną działalnością/ do prowadzenia działalności w dobie kryzysu gospodarczego. Krzewienie przedsiębiorczości jest jednak jeszcze ważniejsze w ciężkich/trudniejszych czasach.

Gdy intensywnie myślimy nad tym, jak otworzyć sklep, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co chcemy sprzedawać. Bezpieczną opcją są produkty, które są potrzebne klientom niezależnie od zewnętrznych czynników, takie jak produkty spożywcze. Sklep spożywczy spełnia te warunki – sprzedawane w nim towary nie są sezonowe, a popyt na nie jest tylko w niewielkim stopniu związany z aspektami takimi jak np. ruch turystyczny. W 2022 i 2023 roku musimy niezwykle uważnie podchodzić do tworzenia przedsiębiorczości. Jeśli jednak skupiamy się na produktach podstawowych – na przykład żywności – bankructwo raczej nam nie grozi.

Jak otworzyć sklep – krok trzeci: lokalizacja

Jeżeli jedynym dostępnym miejscem jest okolica dużego marketu, otworzenie sklepu może nie być najlepszym pomysłem. W przypadku niewielkich placówek warto stawiać przede wszystkim na lokalizacje, w których miejscowa społeczność nie ma obecnie możliwości odwiedzenia pobliskiego osiedlowego sklepu. Jeżeli skupiamy się na sprzedawaniu żywności, to świetnym wyborem będą też niewielkie miejscowości turystyczne/ lokalizacje turystyczne, które nie oferują szybkiego dostępu do dyskontu.

Sklepy typu convenience otwierane są na przykład w dużych miastach – na osiedlach mieszkalnych, w biurowcach czy na ulicach o dużym natężeniu ruchu – zwłaszcza pieszego – i w sporej odległości do wielkopowierzchniowych marketów, ale także coraz częściej w mniejszych miejscowościach do kilku tysięcy mieszkańców Niektóre sieci są w stanie otworzyć kilka placówek na jednej ulicy – tak sporadycznie działa franczyza. Oferty tych sklepów są identyczne, lecz ze względu na duży okoliczny ruch są w stanie one przetrwać finansowo i przynieść zysk. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że najlepsze miejsca często po prostu są już zajęte, a szanse dla początkującego, indywidualnego przedsiębiorcy na skorzystanie z atrakcyjnej lokalizacji są dość niewielkie.

A może franczyza? Oferty na 2022

Mając na uwadze powyższe wskazówki, dobrym wyborem może być skorzystanie z szyldu dużej marki – to gwarancja stabilności. Największa polska sieć franczyzowa, Żabka, ma rozpoznawalność na poziomie 93%. Renoma w połączeniu z zaufaniem klientów zdecydowanie owocuje w czasach kryzysu. Duże sieci franczyzowe są mniej podatne na bankructwo – w przeciwieństwie do małych, samodzielnie zarządzanych sklepików. Zdecydowanie warto rozważyć taką współpracę. To szansa na zdobycie wiedzy na temat biznesu, aktywny rozwój i zmierzenie się z wyzwaniami przedsiębiorcy.