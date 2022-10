Jak zaplanować efektywny dzień w pracy? Aplikacje, które w tym pomagają!

Jak zwiększyć wydajność w pracy, a jednocześnie zadbać o to, by nie zapomnieć o żadnym ważnym zadaniu? Pomocne mogą okazać się różnego rodzaju aplikacje do zarządzania. Warto również zadbać o wsparcie odpowiednich usług, takich jak światłowód dla firm.

Dlaczego warto zadbać o skuteczne planowanie dnia pracy?

To przede wszystkim sposób, by zaoszczędzić swój czas i zmniejszyć stres. Z odpowiednim planem możemy mieć pewność, że wykonamy wszystkie obowiązki zawodowe w terminie. Jednocześnie zapisywanie codziennego planu pozwala poznać potencjalne przeszkody przy realizacji każdego z punktów, a także porównać, ile realnie zajmują konkretne zadania i które z nich warto usprawnić. Możemy w tym celu wykorzystać klasyczne metody, takie jak notatnik czy karteczki przyklejane do monitora, jak również rozbudowane aplikacje, które pozwolą znacznie zwiększyć efektywność.

Aplikacje do planowania pracy: Kalendarz Google

To jedno z najpopularniejszych narzędzi tego typu. Warto zaznaczyć, że Kalendarz Google jest dostępny dla każdego właściciela skrzynki pocztowej Gmail, a także wszystkich użytkowników smartfonów z systemem Android. Największe zalety tego rozwiązania to łatwa integracja z innymi usługami, łatwa obsługa, a także rozbudowana funkcjonalność. Choć z pozoru jest to jedynie prosty kalendarz, przy dodawaniu zadań możemy zauważyć sporo ciekawych opcji – w tym możliwość określenia czasu i terminu danego wydarzenia, udostępnianie informacji innym osobom czy ustawianie przypomnień.

Evernote – rozbudowany cyfrowy notatnik

Evernote cieszy się ogromną popularnością od dawna – pierwsza wersja tego narzędzia, pierwotnie skupiona na zarządzaniu notatkami, powstała już w 2000 roku. Następnie oprogramowanie było stopniowo wzbogacane o kolejne funkcje, dzięki którym jest to obecnie kompletne rozwiązanie do zarządzania zarówno dla pracowników, jak i managerów. Program jest dostępny w wersji webowej oraz w postaci aplikacji offline, a wśród jego funkcji można wymienić zbieranie notatek głosowych, dodawanie zadań czy tworzenie przypomnień.

Trello – wygodne rozwiązanie do współpracy

To program oferowany jako aplikacja webowa w formie interaktywnej tablicy do wypisywania różnych zadań. Jest to rozwiązanie opracowane głównie pod kątem usprawniania pracy całego zespołu – możemy dzielić się ze współpracownikami załącznikami, listami zadań i niezbędnymi informacjami. W darmowej wersji musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi liczby zadań czy dostępnej przestrzeni na dane.

Internet światłowodowy dla firm – podstawa efektywnego dnia pracy

Właściwe oprogramowanie to nie wszystko – bez odpowiedniego połączenia sieciowego nie będziemy w stanie zapewnić sobie pełnej sprawności w pracy. Na jakie rozwiązania warto postawić? Dobrym wyborem w zdecydowanej większości przypadków będzie światłowód dla firm. Kluczowymi zaletami takiego połączenia są bardzo niskie opóźnienia, a także duża prędkość przesyłu danych – bez problemu będziemy w stanie znaleźć oferty zapewniające transfer 1 Gb/s. To wartość, która w zupełności wystarczy do efektywnej obsługi urządzeń całego zespołu. Internet światłowodowy dla firm można znaleźć między innymi w ofercie poznańskiego dostawcy INEA, który zapewnia wiele rozwiązań przydatnych dla biznesu. Warto przy tym podkreślić, że światłowód dla firm w ramach oferty INEA można połączyć na przykład z dodatkowymi usługami zwiększającymi bezpieczeństwo, takimi jak ochrona anty-DDoS.