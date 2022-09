Jaką karmę dla psa wybrać?

Marzeniem każdego właściciela jest, by jego czworonóg był zdrowy i szczęśliwy. W tym celu należy mu zapewnić dom pełen miłości oraz jak najlepszą opiekę, czego najważniejszym aspektem jest dobór odpowiedniego pokarmu. To właśnie wysokojakościowa karma dostarczy psu wszystkich niezbędnych składników odżywczych, dzięki którym będzie cieszył się dobrym samopoczuciem i energią na spacery i do zabawy. Dowiedz się, jaki pokarm warto podawać pupilowi.

Co powinna zawierać dobra karma dla psa?

Podstawą diety psa powinno być wysokiej jakości mięso i podroby, które są źródłem cennego białka. Składnik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu czworonoga. Pełni funkcję transportową, reguluje między innymi pracę hormonów oraz jest podstawowym budulcem mięśni. Przyjmuje się, że dorosły pies potrzebuje 2-2,5 gramów białka na każdy kilogram masy ciała. Podaż tego składnika zależy także od wieku czworonoga, stanu zdrowia, aktywności fizycznej oraz rasy. Oprócz mięsa i podrobów dobry pokarm powinien także zawierać warzywa i owoce, które są źródłem witamin, minerałów i aminokwasów, wspomagających odporność, zdrową i piękną sierść, a także prawidłowy wzrok. Karmy od Country&Nature (https://drpetcare.pl/) dodatkowo zostały wzbogacone o olej z łososia, który jest źródłem cennych kwasów tłuszczowych Omega, wspomagających między innymi zdrowe stawy, a także o l-karnitynę, która pozytywnie wpływa na wydajność organizmu czworonoga, przemianę materii oraz na sprawność mięśni. Karmy nie zawierają także glutenu, który jest częstym powodem alergii pokarmowych u zwierząt (o innych alergenach przeczytasz na blogu: https://drpetcare.pl/blog/).

Sucha czy mokra?

Wybór między suchą a mokrą karmą zależy od wielu czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę preferencje czworonoga – niektóre psiaki są bowiem wybredne co do jedzonego pokarmu. Ogromne znaczenie mają także kwestie zdrowotne. Jeżeli Twój pupil często cierpi na problemy trawienne, najlepszym wyborem będzie lekkostrawna, mokra karma. Propozycja bazuje wyłącznie na naturalnych składnikach. Nie zawiera sztucznych aromatów, konserwantów, czy barwników, które podrażniają delikatny żołądek zwierzęcia i szkodzą jego zdrowiu. Mięso gotowane jest w sosie własnym, przez co jest niezwykle smakowite i zachęca do jedzenia nawet niejadków. To dobre rozwiązanie dla psów po operacjach, w okresie rekonwalescencji, podczas choroby oraz przy braku apetytu.

Sucha karma z kolei doskonale wpływa na zdrowie jamy ustnej zwierzaka. W czasie rozgryzania granulek, te mechanicznie usuwają nagromadzoną płytkę nazębną, która przyczynia się do powstawania kamienia (jeśli jednak Twój psiak ma słabe zęby albo problemy z dziąsłami lepiej postawić na miękki, mokry pokarm). Karma w granulkach dostarcza również więcej kalorii, dzięki czemu jest ekonomiczniejszym rozwiązaniem przy dużych i żywiołowych psiakach z dużym zapotrzebowaniem energetycznym. Jest też praktyczniejsza, ponieważ nie wymaga przechowywania jej w lodówce i jest wygodna w podawaniu.