Taras jest tym elementem ogrodu, który umila nam spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Jeżeli zostanie zadaszony, można z niego korzystać niemal przez cały rok. Czy wiesz, jakie rodzaje zadaszenia tarasowego są dostępne i które z nich warto wziąć pod uwagę? Jakie zadaszenie tarasu wybrać, by korzystanie z niego było wygodne i funkcjonalne?

Zadaszenie tarasu – jakie spełnia funkcje?

Zadaszenie tarasu jest bardzo funkcjonalnym elementem jego wystroju. Pogoda potrafi być wyjątkowo zmienna nawet w środku lata, a nagły deszcz czy silny wiatr odbiorą nam radość ze spotkania z przyjaciółmi czy z relaksu z książką. Jest na to sposób – zadaszenie. Pozwoli ono na schronienie przed niespodziewanym deszczem, wiatrem czy ostrym słońcem. Zadaszenie chroni nie tylko nas, ale także sam taras, co znacznie przedłuża żywotność zastosowanych na podłodze materiałów.

Rodzaje zadaszenia tarasu

Najprostszy podział zadaszeń tarasowych to podział na zadaszenie stałe i ruchome. Stałe zadaszenie tarasu to dość duży wydatek, jednak bez wątpienia ten rodzaj zadaszenia jest najbardziej trwały. Najtrwalszy jest oczywiście drewniany dach. Jeżeli chcesz postawić na coś wyjątkowego, wybierz zadaszenie szklane. Jeśli jednak marzy Ci się zadaszony taras, ale masz ograniczone fundusze, postaw na jedną z tańszych alternatyw, które również doskonale spełnią swoje zadanie.

Markizy tarasowe są jedną z możliwości zadaszenia tarasów. Mogą one być przymocowane do ściany budynku, mogą także posiadać specjalny system elektrycznego sterowania. Przy wyborze markizy możemy mieć pewność, że konstrukcja zadaszenia będzie lekka, a sam montaż nie przysporzy nam zbyt wielu problemów. Dobrym rozwiązaniem są też zadaszenia z płyt poliwęglanowych. Są lekkie i nie zaciemniają tarasu. Jeżeli zdecydujesz się na zadaszenie drewniane czy szklane, musisz zastosować grube drewniane belki, które będą stanowiły solidną konstrukcję i podstawę.

Jakie zadaszenie tarasu wybrać?

To, jakie zadaszenie wybierzesz jest w dużej mierze zależne od klimatu, w jakim mieszkasz. Na wilgoć i wiatr bardzo odporne są wszelkie zadaszenia drewniane. Na wysokie temperatury odporne jest pokrycie dachu z aluminium. Bez względu na to, jakie rozwiązanie wybierzesz, zadaszony taras korzystnie wpłynie na wygląd budynku, chroniąc podłogę, meble ogrodowe i wszystkie inne elementy tarasowe przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.