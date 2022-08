Karta Młodego Przedsiębiorcy – poznaj korzyści i dołącz do porgramu

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o trwającym już od lat wsparciu dla młodych przedsiębiorców w postaci programu KARTA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY.

Program kierowany jest do osób w wieku do 35 roku życia, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis do CEIDG. Dzięki uczestnictwie w programie możemy jako przedsiębiorcy liczyć ja preferencyjne warunki współpracy z partnerami programu. Kim są partnerzy programu? Są to lokalne firmy oraz instytucje, które zdecydowały się na współpracę z Zabrzańskim Centrum Rozwoju, chcąc wspierać młode osoby, stawiające kroki w biznesie.

Warunkiem uzyskania specjalnych warunków transakcji od partnera programu Karta Młodego Przedsiębiorcy jest okazanie specjalnej karty potwierdzającej, że bierzemy udział w programie. Warto dodać, że karta ważna jest tylko z dowodem tożsamości celem weryfikacji.

Jak otrzymać Kartę Młodego Przedsiębiorcy?

Jeśli spełniamy podstawowe warunki, czyli prowadzimy działalność gospodarczą i nie ukończyliśmy 35 roku życia wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jest to prosty formularz zawierający podstawowe dane firmy, imię nazwisko uczestnika oraz dane kontaktowe. Formularz możemy pobrać i wypełnić bezpośrednio w Zabrzańskim Centrum Przedsiębiorczości (Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze), lub pobrać ze strony – https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/karta-mlodego-przedsiebiorcy/. Na stronie znajdziemy również katalog partnerów wraz z informacją o przysługujących ulgach dla członków programu.

Do programu również mogą przyłączyć się potencjalni partnerzy. W zawartym powyżej linku również znajdziemy formularz przystąpienia jako partner.