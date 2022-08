Kaseta kominkowa – cena niska czy wysoka?

Producenci oferują różne rozwiązania w kwestii zamknięcia paleniska w domu. Możesz wybrać zwykłe drzwiczki do kominka, wkład kominkowy lub wspomnianą w tytule kasetę kominkową. Czy wyszukując frazę “kaseta kominkowa cena” przyjdzie Ci złapać się za głowę? Czy może jednak koszta jej zakupu oraz montażu nie są tak odstraszające? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Dlaczego kaseta kominkowa?

Kaseta kominkowa – moim zdaniem – jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zamknięcie istniejącego już paleniska otwartego. Chcesz wiedzieć, dlaczego tak uważam? Pozwól, że przedstawię Ci pokrótce inne możliwości i na ich tle sam się przekonasz, że mam rację. Myśląc “kaseta kominkowa cena” nasuwa mi się jedno skojarzenie: doskonały balans między jakością i wydajnością, a poniesionymi kosztami. Ale przejdźmy do meritum.

Zamknięcie paleniska szklanymi drzwiczkami

Szybko, tanio, łatwo. Montaż zajmuje jedynie kilka minut, a koszt zakupu szklanych drzwiczek do kominka jest tak naprawdę śmiesznie niski. Gdzie tkwi szkopuł? W wydajności! Wynosi ona zaledwie 20%! Dlatego też decydując się na to rozwiązanie nie łudź się, że Twoje rachunki za ogrzewanie zmaleją. Można powiedzieć, że taki rodzaj paleniska zamkniętego stanowi jedynie element dekoracyjny. Niestety.

Wkłady kominkowe

Tutaj wydajność jest bardzo duża: wynosi nawet 90%. Rachunki za ogrzewanie z pewnością będą niższe, ale…montaż samego wkładu kominkowego do istniejącego już paleniska otwartego jest niesamowicie pracochłonny, a co za tym idzie może być również drogi. Aby zamontować wkład kominkowy, należy rozebrać istniejące palenisko i przebudować je w taki sposób, aby pasowało do wkładu. Trzeba wziąć pod uwagę koszty zakupu materiałów budowlanych oraz robociznę ekipy remontowej. Sam wkład można kupić za ok. 4 tys. złotych, ale trzeba do niego również wykonać obudowę…za ok. 3 do 5 tys. złotych. A więc: inwestycja na przestrzeni lat z pewnością Ci się zwróci (za sprawą dużo niższych rachunków), ale jeżeli zależy Ci na czasie i jak najniższym koszcie dobrego wydajnościowo paleniska, zapoznaj się ze specyfikacją kasety kominkowej. Cena naprawdę kształtuje się o wiele korzystniej.

Kasety kominkowe

Kaseta kominkowa – cena w tym przypadku uzależniona jest od wielkości. Można znaleźć kasetę kominkową na wymiar już za niewiele ponad 3 tys. złotych. Montaż? Dziecinnie prosty! Należy jedynie wsunąć ją do otworu paleniska, uszczelnić sznurem i po kłopocie! Całość zajmie zaledwie kilka minut. A jak jest z wydajnością? Twój portfel się ucieszy: decydując się na kasetę kominkową zaoszczędzisz na rachunkach za ogrzewanie…i to niemało! Bo wydajność wynosi aż 80%. Prawda, że brzmi świetnie?

Gdzie kupić kasetę kominkową?

Któż z nas nie lubi indywidualnego podejścia? Któż z nas nie chce poczuć się wyjątkowo? Jeżeli chcesz mieć pewność, że zakupiona przez Ciebie kaseta kominkowa jest jedyna w swoim rodzaju, to zapoznaj się z ofertą marki IGNIF, która specjalizuje się w ręcznym wyrobie akcesoriów kominkowych. Cały proces produkcji idealnej dla Ciebie kasety kominkowej jest na bieżąco z Tobą konsultowany. To Ty wybierzesz kształt i kolor samej kasety, jej gałek, klamek i ornamentów. Masówka? Nie ma o niej mowy! Wejdź na stronę https://ignif.com/kasety-kominkowe/, gdzie w jasny, czytelny i przejrzysty sposób została przedstawiona cała oferta oraz idea marki. I przekonaj się, że myśląc “kaseta kominkowa cena” wcale nie musisz łapać się za głowę. Ten jednorazowy, niewygórowany wydatek w bardzo szybkim tempie Ci się zwróci. Obiecuję.