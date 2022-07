Kibice Górnika przeciwko prezydent Zabrza Mańce Szulik „Koniec polityki w Górniku!”

Odnośnie ostatniego meczu i transparentów, które się na nim pojawiły. Kilka słów wyjaśnienia od nas:

Przez długie lata zarzucano nam układanie się z magistratem i czerpanie finansowych korzyści kosztem Klubu Sportowego Górnik Zabrze.

Dotychczasowe działania zawsze były kierowane w stronę rozwoju klubu, a wspólnym mianownikiem zawsze było dobro Górnika. Dlatego też wspieraliśmy każdy projekt, w którym zapewniano nas, że ma na celu wyprowadzenie ukochanego Górnika na odpowiednie tory (gwarantując w przyszłości sportowy sukces i stabilizację finansową).

Biorąc pod uwagę, jak to się wszystko potoczyło i widząc realną alternatywę, możemy z pełną stanowczością powiedzieć; „PRZYSZEDŁ CZAS NA ZMIANY”!

Nastał odpowiedni moment, by uderzyć pięścią w stół i zrobić to co należy! To co jest słuszne! Koniec polityki na Górniku!

Niech POLITYCY zajmą się POLITYKĄ!

Władze miasta miastem!!!

Cierpliwie czekaliśmy na odpowiedni moment do rozpoczęcia ofensywy i właśnie ten czas nastał. Z tej drogi nie ma już powrotu!