Kilka wskazówek dla osób, które chcę sprzedać swój dom w 2022 r. – praktyczny poradnik

Na większości rynków sprzedaży nieruchomości w Polsce wciąż jest bardzo dobry czas na sprzedaż domu lub mieszkania , ponieważ jest bardzo mało domów i mieszkań i dużo osób zainteresowanych kupnem . Nie znaczy to jednak , że nie powinieneś podjąć wszelkich kroków, aby zapewnić sobie najwyższą cenę sprzedaży za swoją nieruchomość.

Jest Kilak prostych sposobów na to żeby w stosunkowo łatwy sposób podnieść wartość sprzedawanej nieruchomość . Jeśli jesteś zainteresowany tematyką przygotowania nieruchomość do sprzedaży, ten artykuł jest dla Ciebie . Stosując te zasady nie będziesz miał problemu aby dobrze sprzedać swój dom.

Upewnij się, że Twój dom jest czysty i wolny od brzydkich zapachów

Brzydko pachnący, brudny dom jest głównym w tył zwrot dla potencjalnych nabywców twojego domu , którzy mogą obawiać się, że dom nie będzie w stanie seplenić ich wymagań co do standardów. Jeśli nie jesteś pewien, jak uzyskać swój dom czyste i wolne od zapachów na własną rękę, skorzystaj z usług firmy które się w tym specjalizują taka inwestycja na pewno się zwróci. Pamiętaj ,że sprzedając nieruchomość musisz zrobić na potencjalnym kupującym jak najlepsze wrażenie. To istotna sprawa bo ma wpływ na cena końcową transakcji kupna – sprzedaży

Marketing domu na sprzedaż:

Żyjemy w czasach marketingu i nie można sobie pozwolić na pominięcie go dzisiaj. Promójąc sprzedaż domu korzystaj z Internetu szeroko rozumianego aby uzyskać dostęp do różnych portali nieruchomości i innych stron internetowych, które pozwalają umieścić swoje reklamy za darmo na sprzedaż domu . Ale upewnij się, że umieścisz wystarczająco dużo zdjęć i istotnych szczegółów swojego domu, jak opublikować reklamę.

Nie przytłocz nabywcy

Szanse są takie, że wielu kupujących odwiedzi Twój dom, gdy wystawisz swój dom na sprzedaż. Chociaż musisz pokazać im wokół entuzjastycznie, pamiętaj, aby nie przesadzić. Daj im swoją prywatność i nie podążać za nimi wokół mówiąc o małych osobistych akcentów masz wykonane w swoim domu.

Znalezienie nowego domu dla siebie

Chyba od tego trzeba tak naprawdę zacząć . Poszukiwanie nowego domu może być równie ekscytujące i inspirujące, jak i stresujące i męczące. Określ swoje pragnienia i potrzeby. Mając jasne wyobrażenie o tym, na ile możesz sobie pozwolić, możesz poszukać odpowiedniej nieruchomości, która spełni Twoje aktualne kryteria. Jeśli musisz być blisko konkretnej szkoły, stacji lub nowego miejsca pracy, zidentyfikuj je na mapie, aby po obejrzeniu szczegółów sprzedaży móc szybko stwierdzić, czy nieruchomość jest wystarczająco blisko. Zrób listę wszystkich rzeczy, których potrzebujesz w nieruchomości. Mając już nowy dom nie zaskoczy Cię szybka sprzedaż starego budynku

Wszelkie planowane remonty przed sprzedażowe konsultuj z zaufanym agentem nieruchomości

Jeśli rozważasz zrobienie jakichkolwiek większych remontów w budynku który zamierzasz sprzedać ,a które mogłyby wiązać się z dużym kosztem, powinieneś porozmawiać z agentem nieruchomości i skonsultować z nim co się zamierza zrobić – zwłaszcza jeśli trzeba będzie finansować te poprawki za pomocą pożyczki osobistej lub karty kredytowej.

Bardzo często modernizacje domu nie zapewniają dobrego zwrotu z inwestycji. A potencjalny nabywca woli płacić mniej za dom i naprawić go tak, jak chcą, a nie kupić nowo wyremontowany obiekt, który nie jest dostosowany do jego gustu i po zakupie budynku od nowa będzie wszystko zmieniał.

Zaufany agent nieruchomość doradzi, czy planowane przez nas remonty są dobrym pomysłem, aby doprowadzić swój dom do równości z sąsiedztwa lub czy jesteś lepiej sprzedać dom jak jest – potencjalnie w nieco niższej cenie .

Depersonalizacja budynku

Kupujący dom oczami wyobraźni musi zobaczyć swój dom w najlepszym świetle i powinien być w stanie skupić się na najbardziej interesujących cechach nieruchomości, gdy go zwiedzają . Powinny one również być w stanie wyobrazić sobie siebie w domu który zamierza kupić . Pozostawione zdjęcia rodzinne i przedmioty osobiste w tym nie pomagają należy je usunąć. Tak żeby nie zakłócały tego.

Tak samo jeśli masz duży bałagan, może skończyć się zastawieniem przedmiotów i rzeczy , które są atrakcyjne dla nabywców domu – takie jak ładny kominek lub wykończenia. Możesz sprawić, że twój dom będzie wyglądał na mniejszy i mniej atrakcyjny niż jest, wyłączając potencjalnych nabywców. A jeśli masz wiele spersonalizowanych szczegółów, potencjalni nabywcy mogą nie być w stanie wyobrazić sobie, że czynią to miejsce swoim własnym.

Zadbaj o drobne konserwacyjne

Wiele osób ma w domu drobne naprawy, które odkładają np. z braku czasu , ponieważ są niewygodne. To może być tak proste, jak uchwyt szafki spadając lub nieszczelny kran.

Niestety, te odroczone zadania konserwacyjne mogą być przeszkodą dla potencjalnych nabywców twojego domu, którzy mogą obawiać się, że dom był po prostu zaniedbany i jest mocno zniszczony. Aby uniknąć sytuacji, w której drobny problem zamienia się w dużą przeszkodę w znalezieniu kupca, zadbaj o te wszystkie drobne naprawy. Ponieważ prawdopodobnie zostaną one zidentyfikowane podczas inspekcji domu kupującego i tak, najlepiej jest zająć się problemami z góry, zanim zakłócą one sprzedaż. Tego typu naprawy nie stanową za zwyczaj dużego kosztu a w zdecydowany sposób podniosą wartość sprzedawanego budynku

Wyeksponuj najlepsze cechy swojego domu

Kiedy przygotowujesz do sprzedaży swój dom, pomyśl o tych wszystkich rzeczach, które najbardziej lubisz w swojej nieruchomości – takich jak ładny ogród, piękny basen i podjazd , lub duże przestronne szafy. Odtwórz te funkcje, i wyeksponuj potencjalnemu klientowi tak żeby i on je zauważył i poznał piękno danego budynku twoimi oczami. Badania wskazują że kupujący któremu spodoba się nieruchomość jest w stanie zapłacić dużo więcej niż dana nieruchomość jest warta. Dom przedstawiaj więc z najlepszej strony.

Wybór kupującego ostrożnie:

Podczas wybierania potencjalnego nabywcy domu musisz uruchomić proces oceny kredytowej. Upewnij się, że jest on uprawniony do kredytu mieszkaniowego lub jeszcze lepiej, ma wstępnie zatwierdzony kredyt lub swoje oszczędności na koncie . Można zmarnować dużo kluczowego czasu w negocjacjach z kimś, kto nie jest nawet uprawniony do złożenia oferty na swój dom.

Podejmując te sześć kroków, mam nadzieję, że można sprzedać swój dom szybko i drogo J , Historyczna okazja, aby potencjalnie zaoszczędzić tysiące na swojej hipotece

Szanse są takie, że stopy procentowe nie pozostaną na wielodekadowym niskim poziomie przez dłuższy czas. Dlatego podjęcie działań dzisiaj jest kluczowe, czy chcesz refinansować i zmniejszyć swoją płatność hipoteczną lub jesteś gotowy, aby pociągnąć za spust na nowy zakup domu.