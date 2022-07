Kolejne oszustwo w Zabrzu! Ofiara internetowego oszusta!

42-letni zabrzanin został oszukany przez „doradcę” internetowego, bądźcie przezorni!

Wszystko zaczęło się od reklamy, która została wyświetlona na jednym z portali społecznościowych. 42-leni mieszkaniec Zabrza kliknął podani link, a następnie wypełnił formularz. Po wysłaniu formularza skontaktował się z nim fikcyjny „doradca”, który pokierował go w sprawie dalszych kroków, zapewniając, że jego inwestycja przyniesie zyski.

Dość częstą praktyką w takich sytuacjach jest namowa do instalacji programu pozwalającego na zdalny dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, a także założenie konta na konkretnym portalu inwestycyjnym. Oszust zachęca do przelewania środków, a zyskując dostęp do komputera ofiary automatycznie ma do nich dostęp.

„Doradca” w ciągu niecałych 2 tygodni wyciągnął od pokrzywdzonego kwotę ponad 200 tysięcy złotych, a następnie kontakt się urwał.

Odzyskanie pieniędzy jest trudne, więc policja ponownie apeluje o rozwagę i przypomina, by być ostrożnym przy wchodzeniu w jakiekolwiek transakcje internetowe z osobami nieznajomymi.

UWAGA NA INTERNETOWYCH OSZUSTÓW!