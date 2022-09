Kompletny przewodnik po osób myślących o zakupie mieszkania – przeczytaj zanim zdecydujesz się na kupno wymarzonego apartamentu !

Zakup mieszkania może być świetną opcją inwestycyjna w dzisiejszych niepewnych czasach , jeśli chodzi o zakup domu do zamieszkania lub jako część portfela nieruchomości inwestycyjnych. Znalezienie odpowiedniego mieszkania i wiedza o tym, na co zwracać uwagę, jest niezbędna do zapewnienia dobrego zakupu.

Rozważając zakup mieszkania, upewnij się, że rozważasz WSZYSTKIE koszty związane z własnością mieszkania; będzie to obejmować więcej niż tylko początkową cenę zakupu. Będziesz musiał również uwzględnić opłaty inne oraz specjalne opłaty za prace remontowo-budowlane itp.

Oto lista kontrolna, którą przygotowaliśmy , aby poprowadzić Cię przez zakup mieszkania.

Znalezienie odpowiedniego mieszkania

Było wiele mieszkań zbudowanych w ciągu ostatnich 10 lat, więc szukając mieszkania do zakupu, będzie dość kilka opcji.

Niektóre z głównych rzeczy do rozważenia samego mieszkania to układ, jakość wykończenia i rozmiary sypialni i obszarów mieszkalnych. Udogodnienia będą się również różnić w zależności od budynku, więc jeśli chodzi o siłownie, baseny lub cokolwiek innego, upewnij się, że są one funkcjonalne i zgodne z Twoimi wymaganiami.

Kiedy sprawdzasz mieszkanie, zwróć uwagę na wszelkie problemy strukturalne. Rzeczy takie jak pleśń, pęknięcia, wypaczone deski podłogowe są oznakami problemów w mieszkaniu – niektóre mogą być łatwe do naprawienia, podczas gdy inne mogą stać się dość kosztowne. Upewnij się, że masz profesjonalną inspekcję nieruchomości, jeśli podejrzewasz jakiekolwiek problemy z mieszkaniem.

Bardzo ważne jest, aby wyobrazić sobie siebie żyjącego w przestrzeni, którą oglądasz i być szczerym co do tego, czy odpowiada ona Twoim wymaganiom. Upewnij się, że sypialnie są wystarczająco duże dla Ciebie. Czy jest wystarczająco dużo miejsca, aby przechowywać swoje ubrania? Jeśli chcesz mieć telewizor w swojej sypialni, czy jest na niego wystarczająco dużo miejsca? Czy jest tam zasilanie elektryczne?

Jeśli lubisz bawić się w domu, upewnij się, że obszar mieszkalny będzie pasował do twoich mebli i pozwoli na rozrywkę i styl życia, który chcesz. Czy jest wystarczająco dużo miejsca na sofę i stół jadalny? Czy Twoje obecne meble będą pasować, czy będziesz musiał kupić nowe meble?

Lokalizacja jest również bardzo ważna. Wybierz nieruchomość, która odpowiada Twojej lokalizacji i jest blisko Twoich wymagań dotyczących stylu życia. Kawiarnie, supermarkety, transport publiczny itp. Jeżeli są to ważne elementy, to upewnij się, że lokalizacja spełnia wszystkie twoje wymagania.

Parking

Jeśli kupujesz mieszkanie z miejscem na samochód, upewnij się, że sprawdzisz położenie miejsca na samochód. Wiele mieszkań jest dziś sprzedawanych z miejscami parkingowymi typu Car Stacker, co może wiązać się z ograniczeniami wysokości, długości i wagi.

Jeśli twój apartament pochodzi z wieloma miejscami parkingowymi, będziesz chciał się upewnić, że wszystkie miejsca parkingowe są łatwo dostępne.

Wewnętrzne i dodatkowe przechowywanie

Przechowywanie to problem, z którym zmagają się nawet osoby posiadające duże domy. Rozważając zakup mieszkania, upewnij się, że oceniasz sytuację w zakresie przechowywania. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca do przechowywania, zastanów się, czy są inne rozwiązania do przechowywania, które możesz kupić lub czy jest dostępna klatka do przechowywania, która należy do mieszkania.

Klatki mogą być świetne do przechowywania bagażu lub przedmiotów, których nie używasz często.

Upewnij się, że klatka do przechowywania jest zamykana i łatwo dostępna.

Kim są sąsiedzi?

Ludzie, którzy mieszkają wokół Twojego mieszkania, będą mieli duży wpływ na Twoją radość z domu.

Może wydawać się, że to strata czasu, ale polecam „wiszenie” przed budynkiem przez jakiś czas, aby zobaczyć kto wchodzi i wychodzi. Biorąc pod uwagę, że będziesz spędzać dużo czasu z tymi ludźmi, widząc demografię i typ ludzi w budynku da Ci przybliżony obraz tego, jak będzie wyglądało mieszkanie.

Jeśli jesteś starsza para patrząc na downsize do mieszkania i zauważyć grupy młodych ludzi są głośne i niosąc na w korytarzach i holu, a następnie budynek może nie być dla Ciebie.

Kto jest odpowiedzialny za kosze na śmieci?

Wynoszenie pojemników na śmieci może wydawać się dość nieistotną kwestią, ale kiedy mieszka się w budynku mieszkalnym – śmieci jest bardzo dużo!

Niektóre budynki mają wspólny system, gdzie co tydzień inne mieszkanie jest odpowiedzialne za wynoszenie pojemników dla wszystkich. W większości budynków opłata za użytkowanie mieszkania obejmuje opłacenie kogoś, kto będzie wynosił kosze dla wszystkich.

Właściciele Vs. najemcy

Kiedy szukasz kupić do budynku mieszkalnego, spróbuj dowiedzieć się, jak wiele z mieszkań są zamieszkane przez właścicieli i jak wiele są wynajmowane. Polecam również dowiedzieć się, czy któreś z mieszkań jest wynajmowane na krótki pobyt na stronach takich jak Airbnb.

Im wyższy stosunek właścicieli, którzy mieszkają w budynku mieszkalnym w przeciwieństwie do najemców, zapewni, że budynek jest lepiej zadbany.

Ponadto, jeśli istnieje duża liczba mieszkań na krótki pobyt lub Airbnb w budynku, to jest to również coś dla Ciebie, aby wziąć pod uwagę. To może przedstawić wszystkie rodzaje problemów z radości z mieszkania i przedstawić niektóre potencjalne obawy o bezpieczeństwo.

Jak bezpieczny jest budynek?

Jedną z głównych zalet mieszkania jest bezpieczeństwo i ochrona.

Wiele nowych budynków mieszkalnych oferuje szereg kart swipe do dostępu do budynku i dostępu do windy na niektórych piętrach. Budynki są obecnie zazwyczaj wyposażone w kamery bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom.

Jeśli bezpieczeństwo jest dla Ciebie ważne, upewnij się, że dowiesz się dokładnie, jak bezpieczny jest budynek przed zakupem.