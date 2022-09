Komu zlecić złomowanie pojazdów w Zabrzu?

W naszym mieście jest wiele firm mogących zaoferować demontaż i kasację aut. Z tego powodu, pewnie nie jedna osoba, która potrzebuje pozbyć się swojego starego samochodu, zastanawia się nad tym jaki auto złom w Zabrzu powinna wybrać. Sprawdźmy czym warto kierować się przy wyborze złomowiska samochodowego.

Auto złom Zabrze – usługi złomowania aut

Gdy jest się właścicielem auta, którego stan techniczny sprawia, że nie nadaje się ono do dalszej eksploatacji dobrze jest przemyśleć czy opłaca się je naprawiać. Wiele starych samochodów jest na tyle nisko wyceniania, że koszt reperacji może przewyższyć jego wartość. W takich sytuacjach warto jest pomyśleć o sprzedaży samochodu do auto złomu. Niektóre firmy oferujące złomowanie aut w Zabrzu mogą odkupić używany samochód i zapłacić za niego gotówką. Wiele ofert obejmuje również bezpłatny transport pojazdu do stacji demontażu i odbiór auta prosto spod lokalizacji wskazanej przez klienta.

Przeglądając ogłoszenia motoryzacyjne trafimy na liczne propozycje skupu pojazdów, kasacji czy złomowania. Które z nich są warte zwrócenia uwago? Zdecydowanie te, które są legalne! Usługi kasacji samochodów powinny odbywać się w firmie, od której możemy otrzymać zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu. Będzie nam ono potrzebne do wyrejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji znajdującego się w zabrzańskim Urzędzie Miasta. To tam możemy złożyć odpowiedni wniosek i wyrejestrować złomowany samochód.

Skup aut czy stacja demontażu pojazdów?

Recykling pojazdów musi odbywać się w uprawnionych do tego miejscach. Każdy wrak pojazdu powinien zostać zezłomowany na uprawnionym do tego złomowisku. Można to zrobić bezpośrednio w stacji demontażu lub skorzystać z usług firm prowadzących skup aut na złom. To drugie rozwiązanie może okazać się dobrym wyborem gdy auto jest zepsute i pojawia się trudność w jego transporcie do złomowiska. Gdyby chcielibyśmy nająć lawetę w zewnętrznej firmie i w ten sposób dostarczyć je do auto złomu, mogłoby się okazać, że koszty transportu będą wyższe niż kwota wypłacona z tytułu demontażu auta. Opłacalnym jest więc zlecenie kasacji firmie specjalizującej w tego typu usługach. Fachowcy z takiego przedsiębiorstwa odkupują auta od osób prywatnych, a następnie przekazują je do złomowania w certyfikowanej firmie. Zapewniają przy tym wszystkie formalności i niezbędne dokumenty.

Skup samochodów może więc być korzystną opcją, dzięki której unikniemy trudności związanej z transportem auta oraz pozbędziemy się zalegającego na parkingu pojazdu w krótkim czasie. Profesjonalny szrot zapewnia również uczciwe ceny sprzedaży auta, a najlepsi specjaliści pomagają swoim klientom w przygotowaniu wniosków o wyrejestrowanie pojazdu i wypowiedzenie ubezpieczenia OC.

Co zrobić by zezłomować auto na terenie Zabrza?

Jeśli interesuje Cię kasacja pojazdów w mieście Zabrze i okolicach skontaktuj się z firmą, która działa w tym rejonie. Przed przyjazdem na autozłom można wcześniej zadzwonić aby, dograć wszystkie szczegóły. Stosownym jest aby dopytać, czy przedsiębiorstwo do którego chcemy się udać zajmuje się tylko złomowaniem samochodów osobowych, czy może ma w swojej ofercie także demontaż innego typu pojazdów (jak np. auta dostawcze lub ciężarowe). Nie zawsze można też sprzedać samochód powypadkowy lub mocno uszkodzony – o wszystkie te kwestie warto zapytać pracownika firmy, której chcemy powierzyć swój samochód.

Z pewnością najlepiej wybrać firmę, która oferuje korzystne ceny, ale nie możemy także zapominać o tym, aby wybrać do auto kasacji specjalistów, którzy wystawiają legalne dokumenty. Bez nich możemy narazić się na wiele problemów, a jeśli nie zgłosimy zbycia auta lub jego złomowania w odpowiednim Urzędzie – nadal będziemy zobligowani do opłacania polisy OC.