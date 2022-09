Krótki poradnik, jak należy przeprowadzić cyklinowanie podłogi krok po kroku

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w naszych domach i mieszkaniach królowały drewniane podłogi i parkiety. Później wraz z napływem nowoczesnych trendów chcieliśmy zerwać z tym rozwiązaniem i decydowaliśmy się na płytki. Jednak jak się okazało, były one łatwe w utrzymaniu czystości, ale niekoniecznie okazało się praktyczne pod względem codziennego użytkowania.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w naszych domach i mieszkaniach królowały drewniane podłogi i parkiety. Później wraz z napływem nowoczesnych trendów chcieliśmy zerwać z tym rozwiązaniem i decydowaliśmy się na płytki. Jednak jak się okazało, były one łatwe w utrzymaniu czystości, ale niekoniecznie okazało się praktyczne pod względem codziennego użytkowania. Drewniana podłoga świetnie trzyma ciepło i jest przyjemna w trakcie jej użytkowania nawet zimą. Z kolei płytki wymagają od nas umiejscawiania dywanów na okres zimowy, co może okazać się kłopotliwe. Jednak musimy pamiętać o tym, że drewno po wielu latach eksploatacji traci swój doskonały wygląd, dlatego też konieczne jest jego odświeżenia. By nasza drewniana podłoga odzyskała dawny blask, wykonuje się zabieg innowacyjny zwany cyklinowaniem.

Ponadczasowe drewno

Tak na pewno drewniana podłoga nigdy nie wyszła z mody. Surowiec ten jest ponadczasowe, wykonane z naturalnego materiału i świetnie się prezentuje. Ponadto drewnianą podłogą możemy doskonale dopasować do każdej aranżacji, co niewątpliwie stanowi zaletą takiego rozwiązania. Ponadto jest ona oceniona ją również za to, że daje nam możliwości odnawiania go i renowacji. W tym celu wykonuje się cyklinowanie podłogi, które pozwala na przywrócenie jego świetnego wyglądu, ponadczasowej elegancji i uroku. Warto wiedzieć o tym, że samodzielne wykonanie tego zabiegu jest oczywiście możliwe, ale jeżeli zależy nam na czasie i profesjonalnie prowadzonych pracach powinniśmy zwrócić się o pomoc do fachowców, czyli sprawdzonej firmy zajmującej się tego typu usługami.

Samodzielne cyklinowanie podłogi w kilku krokach

Jeżeli chcemy wykonać cyklinowanie podłogi, powinniśmy do tego dobrze się przygotować. Pamiętajmy, że zabiegowi temu możemy poddawać drewniane podłogi bez względu na ich wiek. Nawet jeżeli nasza posadzka jest mocno zniszczona, warto zdecydować się na ten zabieg renowacyjny, zamiast zakrywać drewno innym materiałem. Powinniśmy zdawać sobie sprawę jednak z tego, że przy mocno zniszczonych pakietach cyklinowanie trzeba będzie powtórzyć kilkukrotnie. Kiedy jednak chcemy wykonać cały proces samodzielnie, potrzebne nam będą odpowiednie maszyny i narzędzia, a także koniecznie powinniśmy przygotować pomieszczenie do dalszych prac. Bezwzględnie należy opróżnić ze wszystkich sprzętów, wynieść meble, zdemontować listwy podłogowe, pozbyć się elementów dekoracyjnych. Konieczne będzie również cykliniarka, czyli maszyna, której celem jest zdarcie górnej warstwy naszego drewna i wygładzenie go. To dzięki niej w dość szybki i sprawny sposób uda nam się u się odsunąć staje powłoki lakierniczej. W przypadku szlifowania miejsc, które są trudno dostępne, warto zdecydować się na użycie cykliniarki krawędziowej. By móc uzyskać powierzchnią idealnie gładką, potrzebna nam będzie polerka. Oczywiście potrzebny będzie również odkurzacz, który pomoże nam w odpaleniu podłogi. Należy również zakupić wałki oraz pędzle, by za ich pomocą nanosić późniejsze preparaty zabezpieczające.

Gdy zdecydujemy się na samodzielny wykonanie cyklinowania podłóg, musimy wstawianie usunąć stare powłoki lakiernicze i wyrównać powierzchnię. W tym celu należy zastosować papież dzielny odpowiednie gradacji. Szlifowanie wykonuje się tak, by stworzyć kąt 45° do klatek pakietu i tym samym włókien drewna. Zabieg należy powtórzyć, wybierając inny papier ścierny – o innej gradacji, a także zmieniając kierunek od 90°. Ostatnie szlifowanie, czyli zabieg wykończeniowy, przeprowadza się ponownie również w innym kierunku i także wybieramy papier ścierny o innej gradacji. Pamiętajmy, by cyklinowanie podłóg wykonywać na tyle długo, aż uznamy, że efekt jest w pełni zadowalające, czyli nasza Podłoga pozostanie równa i czysta. Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że zabieg został przeprowadzony efektywnie, a efekt będzie zadowalający. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, by tak samo dokładnie przeszlifować miejsca trudno dostępne.

Na etapie cyklinowania możemy również uzupełnić różnego rodzaju szpary i ubytki, które znajdują się w naszej podłodze. Wystarczy użyć pyłu, który powstał w trakcie szlifowania i zastosować specjalny preparat uszczelniający. Na tym etapie można również wymienić klepki parkietu.

Kiedy nasza podłoga jest już wy polerowania i oddalona, możemy przystąpić do jej zabezpieczenia. Najczęściej wybieramy lakier, który zagwarantuje nam skuteczną ochronę drewna. Kiedy wyschnie jego pierwsza warstwa, podłogę należy przeszlifować papierem ściernym o odpowiedniej gradacji. Pamiętajmy, że cyklinowanie podłóg wymaga również szlifowania międzywarstwowego w trakcie zabezpieczenia naszej posadzki.

Podsumowanie

Jak widać, cyklinowanie podłogi możemy wykonać na własną rękę, o ile odpowiednio się do tego przygotujemy. Jeżeli jednak nie posiadamy wystarczającej wiedzy w tym zakresie, warto skorzystać z pomocy doświadczonej ekipy, która zajmuje się remontami i wykończeniami domów i mieszkań.