Krystian Ochman Zabrze

Już w najbliższy wtorek tj. 06.09.2022 Krystian Ochman zagra swój koncert w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca. Wystąpienie odbywa się w ramach trasy koncertowej „OCHMAN EXCLUSIVE”.

Koncert odbędzie się o godzinie 19:00.



Krystian Ochman urodził się w USA, 19 lipca 1999. Jest popularnym polsko-amerykański wokalistą z wieloma sukcesami. Był zwycięzcą 11. edycji The Voice of Poland oraz reprezentował Polskę na koncercie Eurowizji 2022. Ochman jest wnukiem słynnego tenora Wiesława Ochmana. We wrześniu 2021 otrzymał Nagrodę Publiczności w koncercie „Premiery” na 58. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, w którym wykonał utwór „Prometeusz”



Szerszej publiczności dał się poznać między innymi za sprawą singla „Światłocienie” stworzonego przy współpracy z producentem @atutowy. Kawałek opublikowany był na Youtube 18 grudnia 2020 roku i został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy, na dziś notuje ponad 6,3 mln wyświetleń.



Singiel trafił na wydany niespełna rok później debiutancki album artysty o tytule „Ochman„. Wydawnictwo osiągnęło sukces. Album trafił na 5 miejsce Olisu oraz pokrył się złotem.