Spółka Mostostal Zabrze jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie czyli w skrócie na GPW. Notowania i kurs akcji ten spółki możesz śledzić poniżej:





Mostostal Zabrze – czy warto kupić akcje

Wiele osób zastanawia się nad zakupem akcji spółki Mostostal Zabrze. Na forum dyskusyjnym czy na grupach możemy znaleźć pytania i różne opinie. Faktem jest, że na dzień 10.08.2022 możemy stwierdzić wyraźną tendencję wzrostową kursu. Aczkolwiek jest to powolny wzrost, który sukcesywnie ma trend rosnący od 2019 roku kiedy cena za akcję wahała się na poziomie około 0,50 zł. Natomiast swoje ATH czyli najwyższą cenę jaką osiągnęła cena akcji miało miejsce w maju 2015 roku. Wtedy cena przebiła niewiele ponad 5 zł. Pytanie kiedy i czy w ogóle będziemy mogli obserwować próbę przebicia ATH i ustanowienie nowego rekordu poziomu kursu akcji Mostostalu Zabrze. Spółka w 2021 roku chwaliła się największa ilością zleceń w historii co w teorii powinno co najmniej ugruntować cenę akcji. Jednak obecne czasy są bardzo ryzykowane jeśli mówimy o całej giełdzie, również całym WIG20 czy WIG30.

Mostostal Zabrze – co to za spółka

Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą pod adresem 44-100 Gliwice, ul. Dubois 16. Mostostal to polska firma budowlana. Większość akcji jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a podmiotem dominującym spółki jest Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze. Grupa Mostostal Zabrze to duża firma przemysłowa, która prowadzi działalność produkcyjną, inżynieryjną, budowlano-montażową, przy udziale eksportu, w różnych obszarach działalności: przemyśle chemicznym i petrochemicznym, hutnictwie, ochronie środowiska oraz energetyce zawodowej. Koncentrują się zarówno na projektowaniu, jak i uruchamianiu obiektów prowadzących do udanej instalacji. Grupa zajmuje się też produkcją konstrukcji stalowych budynków i rurociągów w swoich zakładach produkcyjnych. Jedna z podległych spółek specjalizuje się w prefabrykacji wysoko przetworzonych konstrukcji maszyn, takich jak elementy dźwigów i urządzenia transportowe.