Linia autobusu 850 przestaje istnieć – zabrzanie wściekli

Od dziś czyli 20.08.2022 przestaje istnieć linia autobusowa 850. Jest to wynik powstania metrolinii M16 / M116.

Wraz z uruchomieniem metrolinii M16 została wyłączona linia autobusu 850. Autobus kursował między Bytomiem, a Gliwicami zatrzymując się na przystanku „Maciejów M1” w Zabrzu. Trasa 850-tki obsługiwała również takie przystanki jak:

Bytom Dworzec

Bytom Wrocławska

Bytom Łużycka

Bytom Karb

Bytom Miechowice Plejada

Zabrze Maciejów M1

Gliwice Zajezdnia

Gliwice Akacjowa

Gliwice Dąbrowskiego

Gliwice Plac Piastów

Rozkład jazdy wskazywał, że autobus jeździł od godzin wczesnoporannych do późnego wieczoru.

Mieszkańcy szczególnie zwracają uwagę na takie punkty jak przystanek przy galeriach handlowych M1 w Zabrzu oraz Plejada w Bytomiu. Autobus był w wielu przypadkach jedynym środkiem transportu dla wielu osób, które pracują w tych centrach handlowych lub po prostu dla osób, które do nich chcą dotrzeć na zakupy. Zabrzanie oraz osoby z okolicznych miast komentują sytuację przedstawiając jako absurd nieporozumienie. Wiele osób wskazuje, że korzystało z linii 850 by dostać się także na do szkoły, na uczelnię czy do Szpitala Onkologicznego w Gliwicach.

Na Facebooku, możemy przeczytać takie komentarze jak:

~ „Dojeżdżam do szpitala onkologicznego masakra teraz nie będę miała możliwości jeździć .Ten kto to wymyślił niech się pukanie w łeb i to dwa razy „ ~ „Masakra jezdzilam do M1 przez 17 lat. To napewno sie odbije na klientach, a druga sprawa to studenci zawsze ful autobus byl rano i popoludniu jak oni się dostaną „ ~ „Od trzech lat codziennie jeżdżę tą linią do szkoły i z powrotem z Gliwic do Bytomia. Teraz zostałam z niczym, nie mam ani jak pojechać do szkoły ani jak wrócić.”

ZTM Info odpowiada na prośby mieszkańców Bytomia, Gliwic, Zabrza i okolicznych miast co do likwidacji linii 850

Transport GZM – ZTM Info – na mediach społecznościowych postanowiło odpowiedzieć na skargi oraz prośby mieszkańców Śląska, którzy korzystali z linii autobusowej 850.

Wsłuchując się w opinie i potrzeby pasażerów, ZTM Info wprowadza zmianę w rozkładach jazdy: