„Mamo, nudzi mi się” – jak wypełnić dziecku czas wolny?

Nuda dopada każdego, a już szczególnie uciążliwa bywa w dzieciństwie. Jako rodzic masz do wykonania wiele domowych obowiązków, a Twoje dziecko snuje się po mieszkaniu, szukając sobie jakiegoś zajęcia? W takim razie mamy dla Ciebie kilka sprawdzonych sposobów, które zapobiegną nudzie i zajmą Twojemu dziecku nawet kilka godzin!

Rozwijaj artystyczną duszę

Jeżeli zauważyłeś, że Twoje dziecko lubi lekcje plastyki i chętnie wykonuje laurki dla członków rodziny, być może to znak, że drzemie w nim artystyczny potencjał, który warto rozwijać (w mniej standardowy sposób). Zamiast odtwórczego wypełniania kolorowanki, postaw na coś bardziej angażującego. Wybierz kilka koszulek, z których wyrosła już Twoje pociecha i wręcz je dziecku, dołączając do nich różnokolorowe markery. Niech Twój znudzony szkrab wymyśli sposób na kreatywną modyfikację zniszczonej już koszulki. Być może powstanie z niej coś, co wykorzystacie podczas nadchodzącego szkolnego balu przebierańców. Jeśli posiadasz poręczne nożyczki, które przetną tkaninę, również możesz dać je swojemu dziecku – niewykluczone, że dzięki tej zabawie Twoja pociecha zamarzy o zawodzie krawca lub projektanta. Dla miłośników popularnego DIY polecamy również markery do ceramiki, które oferuje hurtownia materiałów do biur Biurowi.pl. Tak własnoręcznie ozdobione kubki lub talerze będą pięknym prezentem na Dzień Babci, urodziny taty lub jako upominek dla młodzieńczej sympatii.

Gdy nudzi się umysł ścisły

Twoje dziecko najlepiej czuje się w przedmiotach ścisłych i uwielbia poznawać ciekawostki o świecie? W takim razie koniecznie zamów książeczki z zagadkami i łamigłówkami dopasowane do jego wieku.

W sieci bez problemu znajdziesz mnóstwo takich publikacji, których wypełnianie zajmie Twojemu dziecku mnóstwo czasu. Oczywiście niezbędny będzie długopis automatyczny. Warto zakupić zestaw wielokolorowy, ponieważ znacznie ułatwi on wypełnianie kart pracy i rozwiązywanie łamigłówek.

Podkreślamy, że sporadyczna nuda jest wręcz wskazana w rozwoju dziecka i nie należy się jej obawiać. Nudząc się, Twoja pociecha uczy się samodzielności i rozwija wyobraźnię. Nuda pozwala na zdefiniowanie własnej osobowości, potrzeb i umiejętności przebywania samemu ze sobą. Czasami wystarczą tylko odpowiednie narzędzia kreatywne z Biurowi.pl, aby Twój dziecko odkryło swoją pasję i wracało do niej w każdej wolnej chwili. Być może dziecięce wykonywanie kartek urodzinowych lub rysowanie komiksów stanie się pomysłem na życie, które uczyni z Twojej znudzonej pociechy szczęśliwego człowieka z pasją!