Montaż ogrodzenia – na co zwrócić uwagę przy kupnie działki

Kupujemy działkę pod wymarzony dom i wydaje nam się montaż ogrodzenia jest czynnością bardzo prostą. Producenci oferują ogrodzenia panelowe, którego montaż nie powinien sprawić trudności. Najczęściej nie sprawia, ale są wyjątki, na które należy zwrócić uwagę już przy kupnie działki. Możemy bowiem wpaść w tarapaty przy montażu ogrodzenia.

Bardzo ważne podłoże

Gdy podejmujemy decyzję o kupnie działki nie na płaskim podłożu musimy wziąć pod uwagę, że montaż ogrodzenia będzie musiał być wykonany kaskadowo. Nie poleca się by w tym przypadku sztucznie wyrównywać teren tylko starać się zrobić montaż ogrodzenia wykorzystując ukształtowanie terenu, zatem nie może być to ogrodzenie poziome. W przypadku, gdy chcemy wyrównać teren należy nierówności uzupełnić ziemią. Ne zaleca się wyrównywania gruzem, gdyż możemy mieć problem z wykonaniem otworów pod słupki. Przy wykonywaniu wyrównania ziemią należy te prace wykonywać etapowo, systematycznie zagęszczając podłoże. Montaż ogrodzenia należy wykonywać po ustabilizowaniu się podłoża, nie bezpośrednio po nawiezieniu ziemi. Pośpiech może skutkować tym, że ogrodzenie zacznie się rozjeżdżać.

Źle przygotowany teren pod montaż ogrodzenia

Gdy kusi nas zakup tanio oferowanej działki należy się zastanowić, czy za tą ceną nie kryją się jakieś niebezpieczeństwa. Na przykład teren może być podmokły i wody gruntowe położone są bardzo płytko. Na takich działkach budowa jest bardzo trudna w tym montaż ogrodzenia. Potrzebne będa bowiem prace odwadniające i osuszające teren. Jeżeli nie przeprowadzimy drenażu musimy liczyć się z kosztami na naprawę pękających murów budynku, a także osuwania się i pękania podmurówki ogrodzenia. Często uszkodzenia są nie do naprawienia lub są bardzo kosztowne. Pięknie położone i tanie działki, to także te, które są wydzielone z terenów leśnych. Tu także czyha niebezpieczeństwo. Montaż paneli ogrodzeniowych, budowa budynku będzie łączyła się z koniecznością wycięcia drzew i wykarczowania pozostających po nich korzeni, a także uzupełnienia terenu po karczunku. Jeśli nie wykonamy tych czynności, to montaż ogrodzenia będzie po pierwsze bardzo trudny z uwagi na występujące drzewa, po drugie, gdy uda nam się wykonać montaż ogrodzenia, to musimy się liczyć, że korzenie pozostawionych drzew mogą nam wysadzić nasz płot.