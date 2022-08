Namiot handlowy – jaki wybrać?

Namiot handlowy to specjalny produkt, który jest idealny dla osób, które przemieszczają się pomiędzy różnymi miejscami w celach handlowych, promocyjnych, ekspozycyjnych, handlowych czy reklamowych. Wykorzystuje się je w różnego rodzaju mobilnych punktach handlowych, a także na targach i innych wydarzeniach tego typu. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wyboru najlepszego produktu tego typu.

Rodzaje namiotów handlowych

Najlepsze namioty handlowe są oferowane przez firmę Vitabri. Oferuje ona wiele modeli, które z pewnością sprostają oczekiwaniom klientów. Jednym z dostępnych rodzajów są namioty handlowe V3. Wyróżniają się one konstrukcją, która jest w pełni wzmacniania i wykonana z twardego aluminium oraz specjalnych łączników z polikarbonu. Warto zaznaczyć, że cała konstrukcja namiotu jest umieszczona na aluminiowych stopkach, które gwarantują stabilność i wytrzymałość.

Kolejną propozycją są namioty V5. Ich konstrukcja jest bardzo innowacyjna, dzięki długiej pracy najlepszych inżynierów. Waga konstrukcji jest stosunkowo mała, ponadto w porównaniu do wcześniejszych modeli znacznie zmodernizowany działanie wyciągników. Cała konstrukcja jest bardzo wytrzymała i z pewnością nie uszkodzą jejpodmuchy wiatru sięgające aż do 100 km/h.

Dla osób, które poszukują najmocniejszych i najbardziej wytrzymałych konstrukcji z pewnością dobrym wyborem będzie namiot handlowy V2. Jest on niezwykle stabilny i komfortowy.

Warto także wspomnieć o nowoczesnych i niezwykle wygodnych namiotach AirDome. Są one stało ciśnieniowe i wyróżniają się bardzo szybkim i łatwym montażem. Ponadto prezentują się one bardzo nowocześnie i stylowo, dzięki czemu z pewnością wyróżnić się na tle konkurencji.

Z jakich elementów składają się konstrukcję namiotów handlowych?

Namioty handlowe składają się z kilku podstawowych elementów takich jak: stelaże, poszycie, a także markiza. Dodatkowo można także wyróżnić ściany zamykające, czy specjalne drzwi na zamek. Aby zwiększyć komfort korzystania z namiotu, można także zamontować moskitierę.

Dostępne modele namiotów handlowych różnią się od siebie nie tylko budową, ale także wielkością i poszczególnymi parametrami. Dokonując wyboru należy przede wszystkim wziąć pod uwagę co dokładnie będzie się w nich odbywało, ile osób będzie w nich przebywało, a także w jakich warunkach będą wykorzystywane.

Korzystając z oferty firmy Vitabri można zakupić lub wynająć najlepszej jakości namioty handlowe. Sprawdzą się one świetnie w przypadku różnych wydarzeń firmowych m.in. do sprzedaży produktów i usług w terenie, a także do rekamy. Poszczególne namioty bardzo szybko i łatwo się rozkładają, a stelaże są bardzo wytrzymałe i solidne oraz odporne na działanie nawet najgorszych warunków panujących na zewnątrz. Warto zaznaczyć, że namioty Vitabri prezentują się także bardzo atrakcyjnie wizualnie. Dzięki oryginalnym nadrukom oraz żywej kolorystyce z pewnością będą się wyróżniać na tle namiotów konkurencyjnych firm.

