Napadł na księdza z rewolwerem

Do 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który napadł z bronią a konkretnie rewolwerem na księdza z jednej z zabrzańskich parafii i zażądał, by oddać mu wszystkie pieniądze i kosztowności. Policjanci z I Komisariatu Policji w Zabrzu zatrzymali mężczyznę.

Do wydarzenia doszło wczoraj (19.08.22). Policja z I Komisariatu Policji w Zabrzu zatrzymała 43-latka z Zabrza, po tym jak napadł z rewolwerem i zamiarem okradzenia księdza na jednej z zabrzańskich parafii. Mężczyzna przyszedł do kościoła z paczką. Ksiądz pomyślał, że może to być kurier. Mężczyzna wyciągnął rewolwer i zażądał pieniędzy, jednocześnie domagając się informacji, czy ktoś jest jeszcze obecny na parafii. Kiedy duchowny oznajmił, że nie ma kosztowności, a w budynku jest jeszcze gospodyni, mężczyzna rzucił się do ucieczki. Ksiądz wykazał się odwagą, ruszył za złodziejem, którego złapać, jednocześnie zawiadomił policję, którą o wszystkim poinformował. Gdy przybyli funkcjonariusze z I Komisariatu w Zabrzu, zatrzymali 43-letniego mieszkańca Zabrza.

Sprawca został wcześniej notowany, teraz grozi mu do 12 lat więzienia. Jego los wkrótce rozstrzygnie sąd.