Nielegalne automaty gier w Zabrzu przejęte przez policjantów

Policji udało się przejąć kilka nielegalnych automatów do gier dzięki zgłoszeniowi w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Udało się to dzięki interwencji I Komisariatu Policji w Zabrzu oraz pomocy z funkcjonariuszami z Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalne automaty do gry znaleziono w centrum Zabrza. Właścicielom automatów grozi do 3 lat więzienia.

Wczoraj, tuż przed północą, policja otrzymała informację, która doprowadziła ich do budynku w centrum miasta, gdzie znaleźli nielegalne automaty do gier. Policjanci weszli do wskazanego lokalu i znaleźli tam 5 nielegalnych automatów do gier hazardowych. Naruszenie przepisów o grach losowych oznacza, że mundurowi przejęli kontrolę nad urządzeniami służącymi do nielegalnego hazardu.

Teraz funkcjonariusze próbują ustalić, ile nielegalnie zarobił salon gier przed zamknięciem. Za prowadzenie gry losowej bez wymaganego zezwolenia lub licencji grozi wysoka kara grzywny lub nawet odsiadka w więzieniu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa nieprzerwanie od pięciu lat. To doskonały przykład bardzo dobrej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa lub wykroczenia możesz skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń anonimowo wskazując lokalizację danej sytuacji. Takie zgłoszenie trafia bezpośrednio do dyspozytora i nigdy nie jest ignorowane.