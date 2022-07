Przewody i kable elektryczne to podstawowe elementy, bez których nie powstanie instalacja elektryczna. To jej najważniejsza część, dlatego dobór przewodów to ważna decyzja. Podpowiadamy, czym kierować się podczas tego procesu. Jakie czynniki musimy uwzględnić, kiedy zamawiamy przewody elektryczne? Według ustalonych norm warto ustalić następujące zagadnienia dotyczące instalacji elektrycznej: przeznaczenie danej instalacji, jej ogólna struktura i […]