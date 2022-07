Nowy sposnor w Górniku Zabrze

Górnik Zabrze dzięki Lukasowi Podolskiemu pozyskał we środę nowego sponsora, niemiecką firmę Schuttflix.

„Mój telefon jest ciężki, w środku są ciężkie nazwiska. Jeśli się uda kogoś przekonać, to będą inni partnerzy. Nie muszę prosić nikogo na kolanach, firma musi czuć to, co się dzieje w klubie, a nie tylko dawać pieniądze. W Polsce piłka nożna jest (sportem) numerem jeden i pozwala fajnie rozwinąć markę. Wszystko trwało pół roku. Oni podjęli decyzję, ja tylko przedstawiłem, jak wszystko tu wygląda” – powiedział Podolski.

Dyrektor zarządzający polskiej filii Schuttflixa Michał Szkudlarek zaznaczył, że ta firma sponsoruje niemiecki Schalke’04 Gelsenkirchen: „Zastanawialiśmy się, jaki klub wybrać. Upraszczając – my zajmujemy się logistyką z kopalń (kruszywa) na plac budowy, więc blisko nam do ludzi związanych z górnictwem. Zabrzański klub wydawał się oczywistym wyborem”.

Cieszymy się z takiego obrotu spraw i gratulujemy Górnikowi Zabrze.