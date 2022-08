Zabrze mieści w sobie dwa sklepy OBI, które znajdują się w niedalekiej odległości od siebie.

W zabrzańskim sklepie z narzędziami OBI możesz zapoznać się z asortymentem na zupełnie innym poziomie: z ogromnym wyborem, świetną obsługą i dużą ilością porad.

Możesz znaleźć wszystko: materiały do wnętrz, na zewnątrz, do domu, do ogrodnictwa, a nawet materiały elektryczne lub instalacyjne.

OBI Zabrze Korfantego

Market budowlany zlokalizowany na Korfantego 13 w Zabrzu, posiada powierzchnię 8400 metrów kwadratowych. Posiada sklep ogrodniczy. Sklep zlokalizowany jest nieopodal drogi DK88.



OBI Zabrze Korfantego – Adres

ulica: aleja Korfantego 13

41-800 Zabrze

OBI Zabrze Korfantego – Kontakt – telefon, e-mail

Telefon: +48 800 624 624

E-mail: market_pl055@obi.pl

Strona WWW: https://www.obi.pl/sklep/zabrze/

OBI Zabrze Korfantego – Godziny otwarcia

Poniedziałek 06:30 – 22:00

Wtorek 06:30 – 22:00

Środa 06:30 – 22:00

Czwartek 06:30 – 22:00

Piątek 06:30 – 22:00

Sobota 07:00 – 21:00

Niedziela zamknięte

OBI Zabrze Plutonowego Ryszarda Szkubacza

Zlokalizowany zaraz przy zabrzańskiej galerii M1 w Zabrzu. Ta lokalizacja OBI ma 14000 metrów kwadratowych. Natomiast posiada sklep ogrodniczy o powierzchni 1900 metrów kwadratowych. Sklep zlokalizowany jest nieopodal drogi DK18, co sprawia, że łatwo dostać się z takich dróg jak DTŚ, A1 czy A4



OBI Zabrze Szkubacza – Adres

ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1

41-800 Zabrze

OBI Zabrze Szkubacza – Kontakt – telefon, e-mail

Telefon: +48 800 624 624

E-mail: kontakt_pl076@obi.pl

Strona WWW: https://www.obi.pl/sklep/zabrze-szkubacza/

OBI Zabrze Szkubacza – Godziny otwarcia

Poniedziałek 06:30 – 22:00

Wtorek 06:30 – 22:00

Środa 06:30 – 22:00

Czwartek 06:30 – 22:00

Piątek 06:30 – 22:00

Sobota 07:00 – 21:00

Niedziela zamknięte

Market budowlany OBI – informacje

OBI, a właściwie Obi Group Holding SE Co. KGaA (poprawna pisownia: OBI) to niemiecka sieć marketów budowlanych z siedzibą w Wermelskirchen, która działa na terenie całej Europy, również w Polsce. W 2020 roku Obi prowadziła markety budowlane w Niemczech (350), Austrii (79), Polsce (59), Włoszech (57), Czechach (33), Węgrzech (30), Rosji (28), Słowacji (14), Szwajcarii (10), Słowenia (8), Bośnia i Hercegowina (1) i Kazachstan (1). W OBI znajdziesz produkty z dziedziny ogrodnictwa, drewna i budownictwa, oświetlenia i elektroniki, ceramiki sanitarnej i płytek oraz wielu innych kategorii życia codziennego. Szczególną atrakcją w sklepie OBI jest duże centrum ogrodnicze OBI. Tutaj znajdziesz wszystko, czego zapragnie serce hobbystycznego ogrodnika: oferowane jest szeroka gama roślin – w tym odmiany do każdego ogrodu, balkonu czy tarasu – a także stylowe meble i nie tylko. Doradcy OBI sprawią, że Twój ogród będzie wyglądał jak najlepiej.

Jeśli chcesz nadać swojej łazience coś wyjątkowego, masz projekt przebudowy lub po prostu chcesz ulepszyć armaturę w istniejącej łazience, porozmawiaj z ekspertami w OBI. Szeroka gama projektantów łazienek, od malowania i remontowania pokoju po jego całkowitą rekonstrukcję, budując jego część lub dodając nowe funkcje.