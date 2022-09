Opakowania na ciasto i tort i ich zalety

Czasowniki modalne, zwane po angielsku modal verbs, to przydatne w języku angielskim czasowniki posiłkowe. Z ich pomocą wyrazisz swoje potrzeby i emocje na różne sposoby. Poznaj bliżej czasowniki modalne oraz ich praktyczne wykorzystanie w mowie. Co warto wiedzieć na temat czasowników modalnych? Czasowniki modalne zwane posiłkowymi lub pomocniczymi to katalog czasowników wykorzystywanych w różnych sytuacjach. […]