Ostatni dzień! Szkolenia dla bezrobotnych – prawo jazdy kat. C+E

Jeśli mieszkasz w Zabrzu i jesteś bezrobotny, Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziału w aktualnie realizowanych programach wsparcia. Zapewniane jest podstawowe szkolenie dla osób ubiegających się o prawo jazdy C+E.

Specjalny program „Droga do Zatrudnienia V” zapewni szkolenia dla bezrobotnych kandydatów, którzy chcą wejść na rynek pracy. Szkolenie przygotowuje do ubiegania się o prawo jazdy kat. C oraz kwalifikację wstępna przyśpieszona dla kat. C, C1, C+E, C1+E, oraz szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C+E.

Termin naboru kończy się z dniem 11.10.2022.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

Kontakt

Zainteresowanych prosimy o kontakt z doradcami klienta pod podanymi numerami lub pod numerem tel. 32 277 90 12.